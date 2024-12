Títol: Fachadas

Durada: 30 minuts

Gènere: Comèdia, drama

Creació: Liz Feldman

Intèrprets: Ray Romano, Lisa Kudrow, Linda Cardellini

Temporades: 1 Capítols: 8

Plataforma: Netflix

Tres famílies molt diferents competeixen per a comprar la mateixa casa, una vila espanyola dels anys 20. Cada família està convençuda que aquesta casa resoldrà tots els seus problemes, ja sigui econòmics, emocionals o familiars. No obstant això, a mesura que avança la història, les tensions augmenten i les rivalitats s’intensifiquen.

El que els possibles compradors no saben és que els venedors ja han viscut el seu propi malson en què creien que era la casa dels seus somnis. A mesura que les famílies lluiten per a aconseguir la vila, descobreixen que el veritable problema no és la casa en si, sinó les il·lusions que cadascú hi ha posat.





Per Sensacine