Visita institucional dels síndics generals a Sant Julià de Lòria

El síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han tornat a fer una visita institucional a Sant Julià de Lòria un any i mig després de la primera. Els síndics han estat rebuts pels cònsols de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat i Sofia Cortesao, amb qui han mantingut una reunió per a tractar temes d’actualitat política nacional i també parroquial. A més, els síndics generals s’han interessat pels principals projectes que s’estan portant a terme des de la corporació comunal.
De fet, una part de la visita institucional ha consistit a conèixer l’estat de les obres que s’estan executant a la plaça Calonge-Sant Antoni (just davant de l’entrada al centre esportiu lauredià) per a pacificar la zona i també de l’evolució dels treballs de reforma del Centre Cultural i de Congressos Lauredià que encaren la seva recta final.