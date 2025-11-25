Subvenció de 500.000 euros a l’Ajuntament de Lladorre per a garantir el funcionament de l’estació de Tavascan

El Govern català ha autoritzat, aquest dimarts, l’atorgament d’una subvenció de prop de 507.000 euros a l’Ajuntament de Lladorre per a assegurar l’obertura i funcionament de l’estació d’esquí de Tavascan. Així mateix, ha encarregat a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) l’elaboració d’un pla d’actuacions per a assumir la gestió i explotació d’aquesta instal·lació.
L’estació de Tavascan és un equipament públic, d’esquí alpí i nòrdic, de propietat i gestió de l’Ajuntament de Lladorre. Està situada a 1.750 metres d’altitud, a l’extrem nord-occidental del Pallars Sobirà, i disposa de set pistes, un telecadira de tres places, un teleesquí i una cinta de debutants. Aquesta instal·lació és un motor econòmic de la vall de Cardós i constitueix un element essencial en la generació de llocs de treball a la vall, alhora que contribueix significativament a l’oferta d’esports de neu de la comarca del Pallars Sobirà.
Per a garantir l’activitat de l’estació amb unes condicions adequades, cal dur a terme diverses inversions de renovació i substitució de les instal·lacions existents. L’Ajuntament de Lladorre no té disponibilitat pressupostària per a fer front a aquestes inversions, ni per a continuar assumint les despeses necessàries per al funcionament ordinari de l’estació.
Per aquests motius, el Govern català atorga aquesta subvenció per a fer front a les inversions necessàries per a la temporada; principalment, per al subministrament de recanvis i serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i maquinària necessària per al funcionament de l’estació en condicions òptimes.
FGC i l’Ajuntament de Lladorre formalitzaran un conveni de cooperació per a la col·laboració en el desplegament de la inversió a realitzar per l’Ajuntament a càrrec de la subvenció atorgada i donar suport tècnic a l’estació d’esquí alpí i nòrdic de Tavascan, durant la temporada.
Així, FGC podrà obtenir el coneixement per a elaborar un pla d’actuació que analitzi les actuacions necessàries per a l’assumpció de la titularitat de la gestió i explotació de l’estació i determini les necessitats de recursos i el dèficit d’explotació.