El CAEE obre les portes a Vassili Kandinsky, geni de l’abstracció en la pintura del segle XX

L’artista rus, Vassili Kandinsky (Vassili-Kandinsky.org)

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) acull fins al 8 de març de 2025 una exposició dedicada a l’obra gràfica de Vassili Kandinsky, un dels primers artistes abstractes i dels més influents del segle XX. Sota el títol El color i la forma en l’obra gràfica, es podran veure fins a una seixantena de gravats que l’artista va crear entre el 1903 i el 1944. De fet, algunes de les peces que s’exposen al CAEE van ser impreses a la Bauhaus de Weimar, on Kandinsky va ser professor entre el 1922 i el 1933. Durant aquest període, el mestre rus va descobrir una nova manera de plantejar l’abstracció, que consistia a combinar les seves idees sobre la capacitat emotiva del color amb el treball de precisió amb la línia.

Com ja és habitual, l’exposició es complementarà amb un seguit d’activitats paral·leles que estaran directament relacionades amb l’obra i la relació que va mantenir amb la música. En aquest sentit, el músic David Sanz protagonitzarà la conferència Kandinsky i la música (dimecres 5 de febrer de 2025, a les 19 h) i l’ONCA durà a terme el concert Músics contemporanis a Kandinsky (dijous, 13 de febrer del 2025, a les 20 h), accions que estaran dedicades a donar a conèixer els vincles entre Vassili Kandinsky i la música.

L’artista Helena Guardia realitzarà diferents tallers familiars amb l’objectiu d’acostar l’obra de Kandinsky (dissabte 18 de gener; dissabte 8 i 22 de febrer de 2025, a les 16.30 h). La lectora i assessora literària, Elena Aranda, serà l’encarregada de conduir el Taller de poesia abstracta: la intuïció sensorial quan no hi ha res per representar (dimecres 29 de gener de 2025, a les 19.30 h) en el qual es coneixeran poemes i poetes que han experimentat amb l’abstracció. A més, també es faran microconferències com a introducció a l’obra de Vassili Kandinsky, com ara, L’obra de Kandinsky abans de l’abstracció, a càrrec de l’historiador de l’art Llorenç Martín i Forma, color i esperit: la fi de la figuració a càrrec de la historiadora de l’art Aurora Baena (dimarts 11 de febrer del 2025, a les 19 h).

No hi faltaran les visites nocturnes (dimarts, 17 de desembre de 2024; dimarts 14 de gener i dimarts 18 de febrer de 2025, a les 20 h) i les visites guiades (tots els dissabtes a les 17.45 h, sense reserva prèvia). Cal afegir que les activitats programades són gratuïtes, però requereixen reserva prèvia que es pot fer trucant al +376 802 255 o per correu a centre.art@e-e.ad.