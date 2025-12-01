Visita institucional del copríncep episcopal a Sant Julià de Lòria

El Comú de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest dilluns la visita institucional del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, en el marc del seu recorregut per les diferents parròquies del Principat. La jornada ha començat amb la recepció oficial a la placeta de Casa Comuna, presidida pels cònsols lauredians, i ha continuat amb l’acollida a la sala de sessions, on el copríncep ha estat rebut pels consellers i per la secretaria general.
L’acte protocolari ha inclòs el parlament de benvinguda del cònsol major, Cerni Cairat, seguit de la intervenció del copríncep episcopal. Durant la visita, Serrano Pentinat ha signat el Llibre d’Or del Comú i ha tingut lloc l’intercanvi de regals institucionals. La primera part de la jornada ha finalitzat amb la fotografia oficial i una reunió de treball amb els cònsols.
Posteriorment, la comitiva s’ha desplaçat al Centre Cultural Lauredià, on el copríncep ha pogut conèixer de primera mà l’estat de les obres i els espais de la nova infraestructura cultural, reafirmant així el compromís institucional amb el desenvolupament cultural de la parròquia.
Durant la seva visita, Serrano Pentinat també ha visitat la Llar de Lòria, on s’ha retrobat amb la gent gran del poble, compartint moments de diàleg i escolta, posant de manifest la importància de mantenir el vincle entre les institucions i la comunitat.
La visita institucional del copríncep episcopal reafirma la voluntat de cooperació i diàleg entre les autoritats comunals i les institucions del Principat, posant de manifest el compromís compartit amb el desenvolupament social, cultural i institucional. Així mateix, aquesta trobada consolida els vincles institucionals i serveix com a impuls per a futurs projectes que beneficiïn la comunitat del país.