Una dona li fa un tall al coll a l’exparella amb una fulla d’afaitar perquè assegura que, ell, la volia agredir sexualment

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir dimarts a la nit, a Encamp, una dona de 39 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la vida humana independent i un home de 29 com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Els agents van ser requerits des d’un hotel de la localitat on s’havia produït una agressió. En arribar al lloc dels fets, la Policia va trobar l’home tancat a l’interior d’un lavabo amb un tall llarg i profund al coll després que la seva exparella l’hagués agredit amb una fulla d’afaitar.

En el moment que les patrulles van intervenir, la dona es trobava a la recepció assegurant que l’home hauria intentat agredir-la sexualment. Va explicar que va fer servir la fulla d’afaitar per a defensar-se. La Policia va iniciar immediatament una investigació per a aclarir els fets i hores després la dona va haver de ser ingressada a l’hospital on es troba des de llavors sota custòdia policial. Pel que fa a l’home, passava a disposició judicial aquest dijous al migdia.