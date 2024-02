Visita, a Peramola (Alt Urgell), del subdelegat del Govern espanyol a Lleida

Al centre, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, de visita a Peramola (Subdelegació)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha continuat avui dilluns amb la ronda de visites als nous alcaldes i alcaldesses que van accedir a l’alcaldia arran de les darreres eleccions municipals del passat mes de juliol. Avui ha conegut el nou alcalde de Peramola, Joan Puig. Posteriorment, ha assistit a la reunió de la Junta Local de Seguretat de la Seu d’Urgell.

La primera parada en el desplaçament a l’Alt Urgell ha estat Peramola on el subdelegat ha mantingut una reunió de treball amb Joan Puig a qui ha ofert la col·laboració i assessorament de la Subdelegació “en totes aquelles qüestions que són competència de l’Administració de l’Estat i que poden beneficiar els seus veïns”.





Crespín assisteix a la Junta Local de Seguretat, a la Seu

Després, José Crespín ha viatjat fins a la Seu d’Urgell per a assistir a la reunió de treball de la Junta Local de Seguretat convocada per l’alcalde Joan Barrera per a abordar els darrers actes d’incivisme i delictius que han tingut lloc a la ciutat. En aquest sentit, el subdelegat ha reiterat “que garantir la seguretat de les persones i la seva protecció és la prioritat de totes les forces i cossos” i ha remarcat que “la Policia Nacional i la Guàrdia Civil seguiran treballant de forma coordinada amb la Policia Municipal de la Seu i amb els Mossos per a continuar sumant els esforços necessaris que permetin revertir la situació”.