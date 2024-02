Hi haurà més presència policial pels carrers de la Seu

Reunió de la Junta Local de Seguretat a la Seu (Aj. la Seu)

Amb la voluntat de rebaixar la sensació d’inseguretat que darrerament s’ha pogut percebre a la Seu d’Urgell, la Junta Local de Seguretat celebrada avui dilluns en sessió extraordinària ha decidit augmentar la presència policial als carrers del municipi, així com la realització de reunions setmanals de la mesa de coordinació entre Policia Municipal i Mossos d’Esquadra, cossos que tenen competència en seguretat ciutadana.

Així, l’increment policial per diferents punts del municipi, no només al centre històric, es realitzarà a través de patrulles mixtes formades per agents de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra amb l’objectiu de dissuadir als possibles delinqüents.

D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell també té la voluntat d’augmentar el nombre d’efectius de la Policia Municipal amb 4 nous agents.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha volgut remarcar que l’acumulació d’incidents localitzats, coincidint amb d’altres actes de vandalisme contra el mobiliari urbà, ha provocat aquesta sensació de manca de seguretat ciutadana. “Per a acabar reduint aquesta delinqüència que hi ha hagut darrerament al nostre municipi, és necessària també la col·laboració de l’administració de justícia”, ha subratllat Barrera.

En aquesta Junta Local de Seguretat, presidida per l’alcalde Joan Barrera, ha comptat també amb la participació del subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, així com el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Nadal, el sotsinspector de la Policia Municipal, Antonio González, juntament amb els responsables de Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Policia Nacional del municipi, s’ha constatat també que la Seu d’Urgell continua sent una ciutat segura.