Vinyes i Mercader acaben les vacances començant amb el 52 Rally de Ferrol i Suzuki

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S), començaran la segona part de la temporada disputant el 52 Ral·li de Ferrol i Suzuki, prova vàlida per al Tour European Ral·li 2021, a més de ser la sisena cita (quarta sobre asfalt) del calendari del supercampionat d’Espanya de Ral·lis (S-CER).

En la prova de l’Escuderia Ferrol, l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport espera tornar a l’activitat, després d’un merescut període de vacacions, competint amb la mateixa efectivitat amb la qual van completar la primera part del 2021. És a dir, excel·lents sensacions acompanyades de resultats esperançadors que permeten ser optimistes de cara a complir amb els objectius més exigents a final de temporada.

El Ferrol 2021, molt semblant al de temporades passades

Per a Vinyes i Mercader, la prova gallega s’iniciarà el dijous (dia 19) amb una jornada de reconeixements que completaran entre les 9.00 i les 22.00 hores. Segons el pilot de Suzuki Ibèrica: “És cert que hem competit diverses vegades en les especials que configuren el traçat, però sempre hi ha detalls que canvien d’un any per a un altre. A més la prova de l’Escuderia Ferrol sempre et sorprèn.”

El divendres (dia 20) a partir de les 10.00 hores el shakedown i el tram de qualificació (TCC), permetran als equips situar-se al volant dels cotxes de competició, és a dir, el tàndem de l’equip Suzuki tornarà a posar-se als comandaments del Swift R4lly S.

Els participants al Ferrol 2021 haurà de superar gairebé 400 km, dels quals 128,66 km cronometrats, abans de situar per última vegada el seu vehicle al parc tancat de l’Avda. de Esteiro de la localitat gallega. Seran 9 els trams (5 diferents) de velocitat distribuïts en dues etapes.

La primera etapa es correrà el mateix divendres (dia 20) en horari de tard-nit. Els participants afrontaran dos especials. Irixoa i Monfero (14,90 km), Monfero i Monfero (14,12 km). Totes dues cronometrades es disputaran, dues vegades cadascuna, en escenaris emblemàtics del Ral·li Ferrol. Cap variació respecte al traçat de la passada edició, encara que la zona de Monfero sempre pot oferir alguna sorpresa.

San Sadurniño i As Somozas (20,06 km), As Somozas (10,63 km) i Ferrol (9,24 km), seran els obstacles a superar en el decurs de la segona etapa del ral·li (dissabte dia 21), els dos primers en dues ocasions mentre que la de Ferrol només tancarà el primer bucle del dia.

Com es pot observar els organitzadors han optat per un traçat amb molt poques variacions, d’aquesta manera es dóna continuïtat a la dificultat que tenen les especials del Ral·li del Ferrol i Suzuki, per a molts una de les proves més complicades de certamen espanyol de ral·lis.

Per a l’equip Suzuki Ibèrica, el Ferrol el ral·li de “casa”

Després de competir en l’àmbit internacional en la primera part de la temporada i amb la previsió de continuar travessant fronteres en el futur pròxim, l’equip Suzuki Ibèrica fa parada a Ferrol per a disputar la tradicional i exigent prova de la localitat gallega.

Vinyes es mostra motivat i amb ganes de competir a Galícia, aquest era el seu comentari: “Els primers mesos del 2021 han estat un cúmul d’experiències noves que han resultat molt positives. Hem resolt amb bones sensacions situacions que a priori semblaven d’una dificultat màxima i hem demostrat que podem lluitar fora d’Espanya amb el Swift R4lly S i la gran feina dels integrants de l’equip Suzuki.”

“Que espero de la continuació?, Com es diu habitualment, més i millor. Sens dubte, continuar millorant tant en la progressió del nostre Swift, com en la nostra adaptació en escenaris en els quals fins ara pràcticament no hem competit. És un repte que, és evident, no serà fàcil, però que crec que afrontarem amb un plus afegit de motivació.”

Per a començar i passar pàgina de les vacances, una prova ben coneguda, però que no és precisament de les considerades tranquil·les del S-CER, el Ral·li Ferrol. En opinió de Vinyes: “És conegut, però sempre té detalls que sorprenen, amb tot coneixem bé l’escenari en general, per a nosaltres és com el ral·li de casa, sortirem com sempre a donar-lo tot i veure fins on podem arribar al final.”

“Principals dificultats? Per a mi la primera etapa és la més delicada, no sols per la dificultat que tenen les especials de la zona de Monfero, que a més, hem de superar la doble passada pel bucle (gairebé 60 km de velocitat) sense passar per l’assistència.”

“És a dir, cal córrer molt però sense errades per a no quedar-se fora de la prova tot just començar. Com dic sempre que correm a Galícia, i en el nord d’Espanya en general, la climatologia en forma de pluja potser s’uneix a la festa i llavors…”

La logística de l’Equip Suzuki Ibèrica, en el seu desplaçament més curt de temporada, se situarà en les instal·lacions de l’Estadi A Malata que, com és habitual, serà el centre neuràlgic de la prova. L’Av. de Esteiro també repetirà com a lloc en què s’instal·larà el podi des d’on, a les 17.30 hores del divendres (dia 20), es donarà la sortida al primer participant del Ral·li Ferrol 2021.