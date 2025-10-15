Vilaller promou la seva cultura, l’art i la tradició a través del Carantosfest

La primera edició del Festival Carantosfest se celebrarà a Vilaller el cap de setmana vinent, 17, 18 i 19 d’octubre. El diputat Fermí Masot, l’alcaldessa de Vilaller, María José Erta, i els organitzadors, Maria Boada i Rafa Verdú, han presentat la programació que inclou activitats relacionades amb la cultura, l’art i la tradició del municipi. El festival porta aquest nom per la llegenda que explica que les bruixes de Vilaller vivien als Carantos, unes escletxes de roca a la muntanya, molt a prop d’on abans els joves baixaven les Falles la nit de Sant Joan fins a la plaça del poble.
María José Erta ha destacat que l’objectiu de la iniciativa és “reivindicar el valor de la cultura rural, les tradicions arrelades i el patrimoni immaterial de Vilaller, aprofitant el marc natural del poble, especialment a la tardor, quan tot es transforma en colors càlids i màgics”. Així mateix, Erta ha puntualitzat que la proposta va néixer amb la voluntat de dinamitzar la vida cultural i econòmica del municipi “oferint una programació diversa i participativa per a tots els públics”.
Per la seva banda, Fermí Masot ha indicat que “l’esdeveniment recorda que la cultura popular no és només un element del passat, sinó una eina viva per a fer comunitat, generar activitat i dinamitzar els pobles”. També considera que “iniciatives com aquesta contribueixen a fer més rica la vida local, a projectar el nostre territori i a donar noves oportunitats als creadors i col·lectius del món rural”.
Tres dies amb activitats diverses
Divendres, 17 d’octubre, després de la inauguració del festival, l’historiador Joan Ramon Piqué oferirà la xerrada ‘La llegenda de les bruixes dels Carantos’ (19 h). Tot seguit es farà la creació del racó de memòria local i l’obertura de l’exposició participativa ‘Els nostres referents culturals’.
La jornada del dissabte, 18 d’octubre, comptarà amb un espai de benestar, un mur d’agraïment on es podrà escriure un missatge positiu, una classe de pilates, el racó d’herbes remeieres i l’expomercat, amb la possibilitat de veure de prop com treballen els artesans. La programació també contempla tallers de caixes màgiques, als quals ha fet referència Maria Boada, que ha concretat que “s’elaboraran amb materials que es troben a la natura sense que els participants sàpiguen què s’hi trobaran”.
Altres propostes són un espectacle d’aquelarre i un ball de bruixes, una excursió al Centre Cultural Màgic i un taller d’estampació, que també es durà a terme “amb branques, fulles o allò que troben i que s’estamparan a samarretes, bosses o el que portin els visitants”, tal com ha dit Rafa Verdú. Tota la jornada es complementarà amb música i gastronomia.
Diumenge, 19 d’octubre, seguirà l’expomercat, els productes de proximitat amb la ‘Taverna de les Bruixes’, un taller de ball tradicional i l’escape street en grup ‘Un viatge embruixat’.