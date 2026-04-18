Vielha, capital de la novel·la negra amb el desè Festival Black Mountain

Vielha acollirà del 27 d’abril al 3 de maig el Festival Black Mountain, que comptarà amb la participació de 40 autors. L’esdeveniment de novel·la negra inclourà dues taules rodones, dues conferències i un cicle de cinema dedicat a Stanley Kubrick. El programa l’han presentat aquesta setmana el vicepresident de la Diputació de Lleida i alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano; la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vielha, Raquel Martínez, i els comissaris del certamen, José Luis Muñoz i Lluna Vicens.
El nucli central del Black Mountain serà novament la literatura, amb una àmplia programació de presentacions de novetats editorials que reunirà escriptors destacats del panorama estatal i internacional. Es lliurarà el Premi a la Trajectòria a l’escriptor José Vaccaro Ruiz; el 4t Premi Fernando Marías, a Victor Claudin, per “Vivo en la oscuridad” i el Premi a la Novel·la Negra Inèdita, a l’obra “Amangna Eshi”, de Marcos Tarre Briceño i Javier Sagastiberri.
Lluna Vicens ha destacat que en aquest edició es comptarà amb 40 autors que escriuen en diferents gèneres, com ara novel·la negra i històrica, poesia, terror, humor, fantasia i autobiografia. També hi haurà cinc projeccions de pel·lícules dedicades al cineasta Stanley Kubrick, i dues taules de debat i dues conferències. Tots els actes seran gratuïts.
Per la seva banda, Juan Antonio Serrano ha posat en relleu que “el Black Mountain és un exemple clar de com la cultura pot esdevenir un motor de desenvolupament per al Pirineu, generant activitat, projecció exterior i oportunitats per al territori”.
La regidora Raquel Martínez ha afegit que “aquesta iniciativa contribueix a reforçar l’estratègia de desestacionalització turística i a posicionar la demarcació com un espai de referència cultural, capaç d’atraure públic i talent”. Martínez destaca que “Vielha es projecta com un epicentre cultural on la novel·la negra esdevé protagonista i com un referent no només pirinenc, sinó també en el conjunt de Catalunya i de l’Estat”.
José Luis Muñoz ha recordat les primeres edicions del festival que es van fer a Bossòst “en una època en què vèiem la necessitat que, a més de l’esquí i els esports d’aventura, calia que la Val d’Aran promocionés la cultura”.
Diferents espais
Al llarg de la setmana, espais com la Llibreria Eterna, Era Alquimia, la Biblioteca de Vielha o el Parador esdevindran escenaris de trobada directa entre autors i lectors, amb obres que aborden tant la novel·la negra com narratives contemporànies amb fort contingut social. La programació inclou múltiples presentacions, diàlegs entre escriptors i espais de reflexió literària que permeten aprofundir en els processos creatius i en les tendències actuals del gènere, en què es tractarà sobre la construcció de la novel·la policial; la figura dels autors maleïts; la psicologia criminal; el paper del periodisme de successos, o la representació dels investigadors i detectius.
A més, el Black Mountain 2026 incorpora un cicle cinematogràfic dedicat a Stanley Kubrick, amb la projecció de títols emblemàtics que amplien la mirada del festival més enllà de la literatura. Així mateix, l’esdeveniment integra el territori com a part essencial de la seva identitat amb activitats que connecten cultura i natura, com ara l’excursió “Eths uelhs deth jueu”, el recital “Poemes entre muntanyes” o les activitats musicals programades.
El Festival Black Mountain l’organitza l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, amb la col·laboració de la Biblioteca Generau de Vielha, el Parador de Turisme, les llibreries Eterna i Era Alquimia, i la Diputació de Lleida.