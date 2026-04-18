Organyà celebrarà, diumenge, la seva 26a Trobada de Caramelles

Organyà celebrarà aquest diumenge, 19 d’abril, la seva Trobada de Caramelles, que enguany arriba a la 26a edició. L’activitat començarà a les 12 del migdia al carrer Major, organitzada pels Caramellaires d’Organyà amb el suport de l’Ajuntament. Des del consistori han explicat que es vol que sigui “un matí ple de música, alegria i cultura popular”, amb “carrers plens de vida, cançons que emocionen i un ambient que enamora”.
També aquest cap de setmana, l’Associació de Ball d’Organyà i Comarca organitza una sessió de ball amb l’actuació del duet Banda Sonora. Aquesta activitat es durà a terme aquest mateix dissabte, des de les 11 de la nit i fins a les 2 de la matinada, al Centre Cívic. L’entrada té un preu de 12 euros i inclou una consumició.