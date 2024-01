Victòria del BC Andorra davant del Bilbao Basket forjada en un gran tercer quart (87-78)

Atac de Jean Montero per al BC Andorra contra el Bilbao Basket, 87 a 78 (acb Photo / D. Catalán)

El BC Andorra ha estrenat, a casa, la segona volta de la lliga ACB aconseguint la tercera victòria consecutiva, aquesta vegada davant del Bilbao Basket per 87-78. El partit ha començat costa amunt per als homes de Natxo Lezkano ja que el conjunt basc tenia un gran encert, tant de 2 com de 3 punts i corria ràpid a la contra, amb un gran Adam Smith amb 11 punts al primer quart, per a acabar amb un 19-25 al marcador.

Al segon quart seguia la mateixa dinàmica a favor dels bilbaïns, però, gràcies a una marxa més en defensa dels andorrans i a un entonat Jerrick Harding han aconseguit reduir una distància que, dels 9 punts de diferència, arribava a només 4 en el descans (40-44).

A la represa, el BC Andorra ha estat un tornado gràcies al millor triplista de la lliga ACB, Tobias Borg, qui porta un 54% des de la línia de 6’75 aquesta temporada. Ha acabat el partit amb un espectacular 6 de 7 en triples. El parcial per als tricolors en aquest tercer quart ha estat de 26-12.

Els tricolors han començat l’últim quart 10 punts amunt (66-56), i han sabut jugar molt bé amb la distància en el marcador. L’únic moment que s’han apropat els de Jaume Ponsarnau ha estat a falta de 3 minuts amb el 82-75, però un Jerrick Harding que ha acabat amb 21 punts ha decidit el partit amb la seva qualitat individual. A la fi del matx, 87 – 78 per al BC Andorra.

El proper partit dels andorrans, que ara es posen amb 7 victòries i 11 derrotes, dues per sobre del descens, serà el proper diumenge, a les 17 hores, a Vitòria, davant del Baskonia.





Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (7), Tobias Borg (20), Nacho Llovet (0), Jerrick Harding (21), Marin Maric (11), Mihajlo Andric (3), Jean Montero (10), Juan Rubio (0), Felipe dos Anjos (9), Alexander Madsen (6), Adam Somogyi (0).

Anotadors del Bilbao Basket: Adam Smith (16), Sashoua Killeya-Jones (7), Thijs de Ridder (12), Melwin Pantzar (5), Xavi Rabaseda (2), D. Andersson (10), Álex Reyes (0), Álex Renfroe (11), Travis Hlinason (3), Georgis Tsalmpouris (0), K. Kullamae (12).