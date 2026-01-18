D’Amic e Amat. Un sol cos, un sol Esperit i una sola esperança

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Al bell mig de l’hivern, comencem en aquest diumenge l’anomenat Octavari de pregària per la unitat dels cristians. Cada any, del 18 al 25 de gener, som convidats a prendre consciència que tots els cristians seguim el mateix Crist, Jesús de Natzaret. Una setmana intitulada ecumènica (casa habitada) perquè preguem per la comunió, el diàleg i la fraternitat entre les diferents confessions cristianes: els cristians evangèlics, els cristians anglicans, els cristians protestants, els cristians ortodoxos i els cristians catòlics.
Cismes i separacions que, al llarg dels segles, ens han anat dividint i volent partir el mantell de la comunió de Jesús a la creu. Una imatge, la del mantell sense costura, el qual no es podia dividir i que mostrà als soldats la necessitat de jugar-se’l a la sort.
La nostra església diocesana també passà per moments de divisió en el mateix si de l’Església. Era en el temps del bisbe Fèlix o Feliu d’Urgell, a finals del segle VIII i segle IX. Es convertí, amb l’arquebisbe de Toledo, en defensor de l’adopcionisme, tesi que mostrava captar per al cristianisme els nous musulmans de la península ibèrica. El bisbe Fèlix s’enfrontà a l’emperador carolingi Carlemany i al Papa, cosa que el va obligar a viure exiliat a l’Àndalus i acabà la seva vida reclòs a Lió, traspassant el 818.
Durant aquesta setmana cada dia pregarem en l’Eucaristia quotidiana per una intenció i una església concreta, demanant i implorant el do de la unitat.
Aquest any el lema prové de la Carta de Sant Pau als cristiana d’Efesi en el capítol quatre, verset quatre: Un sol cos i un sol Esperit, com és també una de sola l’esperança que us dona la vocació que heu rebut. En aquest verset es manifesta la unitat com a peça fonamental dels cristians, sent tots un cos, animat per un mateix Esperit, una esperança, un Senyor, una fe, un baptisme i un Déu i Pare.
Fomentem la unitat i la reconciliació entre les diverses tradicions cristianes, reflexionant sobre la nostra fe comuna. Us animo a participar a la pregària ecumènica que, si Déu vol, el proper diumenge 1 de febrer a les 6 de la tarda celebrarem a l’església parroquial de Santa Maria de Guissona amb totes les confessions i tradicions cristianes presents a la nostra diòcesi d’Urgell. Tots hi estem convidats.
Amb l’esperança i la confiança que la pregària doni el fruits de l’Esperit, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell