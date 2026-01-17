Victòria de Marc Fernández al gegant CIT de Font Romeu i 3a plaça per a Isabella Pérez i Max Black, que fan punts FIS

El segon gegant CIT de Font Romeu ha deixat més podis per als joves esquiadors andorrans i també s’ha traduït en millores de punts. El corredor, Marc Fernández, s’ha imposat en la cursa masculina, amb Max Black, tercer, mateixa posició d’Isabella Pérez en la cursa femenina. Tant Black com Pérez han millorat punts FIS.
Doble podi andorrà i punts de Black
En la cursa masculina, Marc Fernández, ha assolit la victòria amb un crono de 1.55.90, després de ser quart a la primera mànega i guanyar la segona. L’andorrà s’ha imposat amb 0.34 sobre l’espanyol Conrad Sastre, que ha estat segon, i l’andorrà Max Black, de l’EEBE U19, que ha estat tercer amb +0.45 en ser segon a la primera mànega i cinquè a la segona. A més, Black ha marcat 43.92 punts FIS, millorant els seus actuals 50.01. Aquesta és la seva segona millor puntuació, ja que el passat octubre va marcar 42.12 al gegant FIS de Valle Nevado, a Xile.
Més andorrans en el top10 han estat Àlvar Calvo, que ha acabat 4t a 0.56, i Maià Font, 6è amb +1.34. També l’EEBE U19, Jan Visa, ha aconseguit baixar punts, amb els 60.30 que ha marcat (tenia 66.99) amb la 13a posició d’avui. També de l’EEBE U19, Èric Guimerà ha estat 46è i Èric Mitjana 59è.
14è ha estat el també andorrà Carlos Salinas, amb 64.14 punts que milloren els seus 80.32, de la mateixa manera que Marc Delgado, que ha estat 24è amb 71.98 punts (tenia 74.64). Antoni Bea ha sigut 51è i Sergi Puigdemasa 60è (111.28 punts, en tenia 158.88).
Isabella Pérez, tercera i punts FIS
En la cursa femenina, Isabella Pérez, ha estat tercera amb 2.04.31, a 0.74 de la victòria, que ha sigut per a l’argentina Agustina Poklepovi (2.03.57). Segona ha estat la també argentina Bianca Ricau amb +0.64. Pérez era 3a a la primera mànega, i quarta a la segona, i acabava 3a marcant 62.95 punts FIS, millorant així els actuals 76.13,
Igualment, Carlota Comellas ha finalitzat 8a amb +2.31, i també millorant punts FIS: ha marcat 75.78, quan tenia 96.82. També ha finalitzat l’andorrana, Marta Torres, 23a.
Diumenge, Font Romeu abaixa la persiana amb una última cursa, en aquest cas un eslàlom CIT.