Cande Moreno, 37a al descens de la Copa del Món de Tarvisio

Tarvisio (Itàlia) ha acollit aquest dissabte el descens de la Copa del Món de velocitat, amb l’esquiadora del Principat, Cande Moreno, que amb el dorsal 47 ha finalitzat 37a en un dia complicat amb una neu molt humida i que no permetia generar una bona velocitat. La corredora andorrana ha acabat a 0.42 dels punts WC.
Cande Moreno ha marcat un crono de 1.49.91, a 3.63 de la guanyadora, que ha estat la italiana Nicol Delago amb 1.46.28. Han completat el podi l’alemanya Kira Weidle-Winkelmann (+0.20) i la nord-americana Lindsey Vonn (+0.26).
L’andorrana marcava el 35è temps al primer intermedi amb +0.73, mentre que al segon passava 28a (+1.60). Al tercer se situava amb el 34è temps (+2.29), i feia el 36è al quart (+2.98), per a creuar l’arribada amb el 37è temps i el seu +3.63.
A 0.42 de les 30
Cande Moreno ha finalitzat a 0.42 de la zona de punts, que avui marcaven, amb el mateix crono, les suïsses Jasmine Flury i Malorie Blanc, amb 1.49.49 (+3.21).
Diumenge, supergegant
Després de tancar el descens d’aquest dissabte, aquesta Copa del Món continua diumenge amb el supergegant, a partir de les 11:15 hores.