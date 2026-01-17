Escaldes reparteix fins a 2.700 racions de l’escudella de Sant Antoni

La plaça dels Dos Valires d’Escaldes-Engordany ha estat l’escenari, aquest migdia de dissabte, de la preparació de la tradicional escudella de Sant Antoni. Els Amics del Pont dels Escalls han comptat amb la col·laboració de la Unió Pro-Turisme per a preparar aquest plat tan hivernal que ha ajudat a passar millor el fred. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, ha volgut agrair la feina que han dut a terme ambdues entitats, que han repartit fins a 2.700 racions d’escudella.
Closa s’ha mostrat satisfet de poder festejar, un any més, la tradicional escudella de Sant Antoni. En aquest sentit, el conseller ha recordat que l’objectiu és “fer cohesió i parròquia” i ha celebrat la gran afluència de gent malgrat la pluja. En l’acte d’avui també hi han assistit altres membres de l’equip comunal.
Tots ells han volgut degustar una de les porcions d’escudella que els cuiners han començat a fer a primera hora del matí i pel qual han utilitzat uns 320 quilos de carn, entre la qual botifarra blanca i negre, vedella i porc i ossos de vedella, porc i pernil, i 255 quilos de verdures, com ara carbassa, pastanaga, porro, entre d’altres. Finalment, s’hi inclou arròs, fideus, mongeta blanca i cigrons.