Verdú trasllada la seva experiència a la base del Soldeu Esquí Club

Joan Verdú ha visitat aquest dilluns els joves esquiadors del Soldeu Esquí Club de les categories U10 i U12. Una quarantena de futurs esquiadors van atendre a la xerrada de l’andorrà, i després van resoldre alguns dels seus dubtes preguntant coses a l’esportista de la FAE.

La trobada va consistir en una xerrada de l’esquiador i un seguit de preguntes. Verdú va traslladar el seu missatge cap als nens i nenes que estan en el punt idoni per decidir de fer el pas cap a la Tecnificació. L’esquiador va explicar la seva experiència en aquesta situació, quan era petit, i la seva evolució com a esportista fins arribar on ha arribat.

L’andorrà va encoratjar als més menuts a continuar apostant per l’esquí, i també va respondre a diverses preguntes que li van fer, consells que li van demanar i fins i tot qüestions tècniques, d’índole físic també i de diferents vessants, que li van anar plantejant.

“Els petits veuen molt lluny arribar a l’elit. Jo també ho veia així quan era com ells, però mica en mica, treballant, van sortint les coses. Han de creure-hi perquè tot és possible“, va manifestar Joan Verdú, el qual va viure una experiència molt enriquidora amb la base del Soldeu Esquí Club.