Verdú entrena a Reiteralm per a preparar el gegant dels Campionats del Món de Saalbach

Joan Verdú, a la primera mànega de Schladming. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, es troba a Reiteralm (Àustria) per a preparar la gran cita de la temporada, que és el gegant dels Campionats del Món de Saalbach (Àustria), programat pel pròxim divendres 14 de febrer. L’equip va arribar dijous a Reiteralm i tenia previstes tres sessions d’entrenaments a l’estació austríaca. És a dir, va entrenar dissabte, ho ha fet també diumenge i entrenarà dimarts, dia 11, després de descansar avui dilluns.

Després, el dimecres, 12 de febrer, serà dia de trasllat per a arribar a Saalbach i instal·lar-se, per a fer el dijous 13 un entrenament suau a pistes i deixar-ho tot enllestit per a la cursa del divendres 14.

Els horaris de la competició de divendres seran: 9:45h la primera mànega i 13:15h la segona.





La decisió per al Team Combined, a última hora

Dimarts, dia 11 de febrer, es disputa la combinada dels Mundials, amb la presència de Carla Mijares a l’eslàlom, i amb Cande Moreno o Jordina Caminal a la cursa de descens. La decisió es prendrà a última hora, segons han explicat des del cos tècnic.





Calendari restant de la Copa del Món de Saalbach

. 11 de febrer (1a, 10:00h / 2a, 13:15h): Team combined – Cande Moreno o Jordina Caminal, i Carla Mijares

. 14 de febrer (1a, 9:45h / 2a, 13:15h): gegant – Joan Verdú

. 15 de febrer (1a, 9:45h / 2a, 13:15h): eslàlom femení

. 15 de febrer (1a, 10:00h / 2a, 13:00h): qualificacions eslàlom Àlex Rius, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel

. 16 de febrer (1a, 9:45h / 2a, 13:15h): eslàlom masculí