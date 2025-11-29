Vera, l’operadora catalana que connecta tots els racons de Catalunya

Era l’inici de la dècada de 2010 i les grans companyies de telecomunicacions començaven a desplegar la fibra òptica a les principals ciutats, mentre els pobles i zones rurals quedaven al marge. En aquest escenari, emprenedors i empresaris catalans van impulsar projectes per a estendre la nova xarxa arreu del país. És el cas de Goufone (Gurb), Iguana (Igualda) i Soomfibra (Manresa), tres empreses locals de telecomunicacions que van néixer per a estendre la fibra òptica a les seves zones d’influència.
Deu anys després, es van unir com a Vera, que s’ha convertit en l’operador català amb més quilòmetres de fibra òptica pròpia desplegada. “Ens volem consolidar com l’operador de referència a Catalunya”, destaca Jordi Compte, director general de Vera. La companyia espera tanca el 2025 amb una facturació de 40 milions d’euros, més de 60.000 clients i 6.193 km de xarxa de fibra òptica pròpia desplegada a 259 municipis per a impulsar i dinamitzar tot el territori català.
Telecomunicacions a la catalana
Entre 2010 i 2015, tres equips de persones van crear tres companyies de telecomunicacions a Gurb, Igualada i Manresa amb la missió de proporcionar una connexió a internet de qualitat als indrets més remots del territori català i que quedaven oblidats en els plans de desplegament de fibra òptica de les grans empreses. “Aquestes empreses aprofiten l’oportunitat de ser els primers a arribar al territori i portant la fibra òptica i la tecnologia del moment. Si hagués estat per les grans empreses, hauria trigat molts més anys”, assenyala Jordi Compte, que explica que van néixer projectes similars per tot el país. La societat s’organitzava per a garantir l’avenç digital arreu del país.
Els equips d’impulsors eren diversos, però tots coincidien en l’esperit emprenedor i la voluntat d’enfortir el territori a escala digital. Destaca el cas de Goufone, fundada per estudiants de la UVic que volien resoldre els problemes de connexió de l’intranet de la universitat: “Van instal·lar antenes de radioenllaç i, posteriorment, van començar a desplegar xarxes de fibra òptica”. Fins a l’any 2020 i l’arribada de la pandèmia, Goufone, Iguana i Soomfibra es dediquen a portar fibra òptica per tot el territori. Però llavors, la nova xarxa d’internet ja arriba a més del 95% del territori català. “El joc canvia. Entre 2015 i 2021, la missió i el negoci era desplegar xarxa i connectar clients. Des de llavors, s’han de centrar en la comercialització”, recorda Compte. En aquells anys, van aconseguir desplegar més de 6.000 quilòmetres de xarxa de fibra òptica i convertir-se en els líders del sector.
La unió fa la força
En aquell moment, les grans companyies començaven una política d’adquisició d’operadores locals. Les tres empreses catalanes van tenir clar que, o feien una passa endavant o el seu futur perillava: “Decidim integrar en lloc de ser integrats”. És així com neix Vera el 2023 amb l’objectiu d’arribar a tot el país i convertir-se en “l’alternativa propera, honesta i catalana als grans operadors” que dominen el mercat. “Som l’alternativa a les grans companyies, on tens la sensació que només ets un número”, emfatitza Compte, que reivindica la seva política de posar el client al centre amb un “servei excel·lent i atenció personalitzada”. El mateix nom de Vera ja és una declaració d’intencions: “Vera neix del concepte veritat, de la convicció que estem fent un servei real i diferent”.
Jordi Compte: “Volem estar arrelats al territori, som catalans i volem que passin coses al país”
Els tres pilars sobre els quals pivota Vera són tecnologia, atenció i Catalunya. Per una banda, tenen clar que han d’invertir en tecnologia per a oferir el millor servei i posar el client al centre. Però tenen també molt interioritzat la seva implicació i paper en favor del país. “Volem estar arrelats al territori, som catalans i volem que passin coses”, resumeix Jordi Compte. Aquestes “coses” es tradueixen en oferir oportunitats a tots els territoris a partir de portar-hi el millor internet, sigui a través de fibra òptica, satèl·lits o antenes per a “connectar qualsevol indret”. És la reflexió del seu director general: “Entenem que Barcelona és un pol d’atracció molt important del talent i, si no aconseguim una bona connectivitat a tot Catalunya, és impossible que sorgeixin iniciatives i projectes empresarials i oportunitats a tot arreu”. “Quan neix Vera, el propòsit és impulsar Catalunya i la seva gent, transformant de debò la seva realitat digital”, recalca.
Amb aquest objectiu, el 2025 es converteixen en la primera empresa a assolir un acord amb Bluevía (Telefónica) per a poder utilitzar la seva xarxa: “Ara podem portar internet a qualsevol racó del país”. També amb els satèl·lits poden arribar a qualsevol indret, per remot que sigui. A banda, també ofereixen cobertura mòbil, amb més de 85.000 clients. I ara estan entrant en el sector energètic amb la distribució d’energia verda.
Jordi Compte: “Ens sentim catalans i treballem perquè Catalunya sigui una de les zones més connectades”
Jordi Compte reivindica la importància de mantenir projectes locals i arrelats al territori davant la concentració del sector: “El fet que existeixi un operador català, amb infraestructura pròpia i coneixement, ens dona una situació privilegiada respecte a altres territoris”. “Que hi hagi un operador que pensi en Catalunya i solucioni les seves necessitats és un avantatge competitiu brutal”. Aquesta vocació de país també la volen traslladar als usuaris: “Tenim molta cura dels nostres clients, amb una atenció excel·lent i resolent els problemes”.
Tot plegat els ha portat a passar de 10 a 40 milions d’euros de facturació en cinc anys i en créixer any a any en nombre d’usuaris amb l’objectiu final de convertir-se en l’operador de referència al país. I sempre amb el país present: “Ens sentim catalans i treballem perquè Catalunya sigui una de les zones més connectades i que pugui haver-hi negocis i gent a tot el país”.
Per Bernat Bella. Periodista