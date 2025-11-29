El pastrami, un producte amb moltes propietats

El pastrami és un producte carni elaborat principalment a partir de vedella, tot i que en alguns llocs també es pot preparar amb xai, gall dindi o porc. Tradicionalment, es fa servir el pit de vedella (brisket), una peça magra, però amb vetes de greix que, un cop cuinada, resulta tendra i molt saborosa. El pastrami no és exactament un embotit en el sentit clàssic (com poden ser el fuet o el xoriço), ja que no s’embolica dins d’un budell ni s’asseca de manera natural. Es tracta més aviat d’una carn curada i fumada, sotmesa a un procés de conservació i aromatització:
- Es marina en salmorra amb espècies i herbes.
- Es recobreix amb una barreja d’espècies (pebre, coriandre, all, etc.).
- Es fuma lentament i finalment es cou al vapor per aconseguir una textura suau.
El pastrami s’assembla a altres carns fumades i especiades, com ara:
- La carn seca o brisket fumat típic dels Estats Units.
- La cecina espanyola, tot i que aquesta és més salada i curada en fred.
- Alguns embotits cuits com el roast beef marinat, però amb un perfil d’espècies més intens.
Diferències amb altres productes carnis
- Amb el pernil cuit: el pernil és més dolç i amb textura més uniforme; el pastrami és més especiat i fumat.
- Amb la cecina: la cecina és més seca i salada, mentre que el pastrami és més sucós.
- Amb els embotits crus-curats (com el fuet): el pastrami és cuit i fumat, no cru-curat.
El pastrami és un aliment proteic i energètic, adequat per a dietes que requereixen aportació de proteïnes d’alta qualitat. Els seus valors nutricionals poden variar segons la recepta i el contingut de greix de la peça de carn, però de manera general:
- Proteïnes: alt contingut, útil per a la recuperació muscular.
- Greixos: conté greix, en especial saturat, tot i que pot ser moderat si es tria una peça magra.
- Sodi: molt elevat, ja que el procés de marinat en salmorra n’incrementa la presència.
- Vitamines i minerals: bona font de ferro, zinc, fòsfor i vitamines del grup B.