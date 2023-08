Vela vol saber com s’està desenvolupant l’Estatut de l’Artista

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela (PS)

La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat avui dimecres, 30 d’agost, una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern amb relació al desenvolupament normatiu de l’Estatut de l’artista.

La consellera socialdemòcrata ha sol·licitat saber en quin punt es troba la comissió andorrana de seguiment de l’estatut de l’artista i quin és el calendari per a nomenar els seus integrants, així com l’estat del registre del cens d’artistes, el seu reglament i la planificació prevista, dels treballs per a proposar la cotització reduïda a la CASS, el règim d’assegurança especial per a superar el efectes de la intermitència de l’activitat artística i la creació d’un fons especial per a artistes i treballadors de la cultura.

Vela també ha demanat en quin punt es troben els treballs per a establir els mecanismes per a agilitzar i facilitar la importació i l’exportació d’obra artística produïda al Principat d’Andorra, així com dels instruments dels grups musicals en el marc de gires d’actuacions i concerts o d’altres eines o materials que els artistes d’altres col·lectius, com ara els que es dediquen a la producció audiovisual, han d’importar o exportar per a dur a terme les seves activitats.