Vallnord posa a la venda 10.000 forfets de dia a meitat de preu pel ‘White Friday’

Vallnord – Pal Arinsal s’apunta aquest divendres 27 de novembre al White Friday, una nova versió del Black Friday per la qual s’ofereixen importants descomptes. L’estació posarà a la venda 10.000 unitats del forfet de dia al 50% de descompte i aquest any, una de les grans novetats d’aquesta promoció és que podran gaudir dels passis qualsevol dia durant dues temporades, és a dir, fins a finals de la temporada d’hivern 2021-2022. La promoció permetrà l’adquisició de fins a cinc unitats per persona a un preu per forfet de 21 euros.

Per beneficiar-se d’aquesta promoció, el client haurà de dirigir-se al següent enllaç https://bit.ly/whitefriday2021 i introduir el codi WHITEFRIDAY2020PA, després de registrar-se com a usuari. La promoció finalitzarà un cop exhaurits els 10.000 forfets de dia que sortiran a la venda.

Per a tots les clients que van adquirir el seus forfets de dia en la temporada 2019-2020 i no van poder gaudir d’algun d’ells, Vallnord – Pal Arinsal ofereix la possibilitat d’utilitzar-los entre el 13 de març i l’11 d’abril del 2021.