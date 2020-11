L’encesa de l’enllumenat nadalenc i tres castells de focs inauguraran el Poblet de Nadal aquest divendres

El Poblet de Nadal 2020 d’Andorra la Vella, que s’ha presentat aquest dilluns al migdia en roda de premsa, es posarà en marxa aquest divendres 27 de novembre a les 6 de la tarda amb l’encesa de l’enllumenat nadalenc de la parròquia i l’obertura del Mercat de Nadal de la Plaça del Poble. A les 8 del vespre s’oferiran tres castells de focs d’artifici de manera simultània, de tal manera que siguin visibles des de diversos punts de la parròquia i s’evitin les acumulacions de persones. Els focs es dispararan des de tres punts ben diferenciats: el Parc Central, l’Estació nacional d’autobusos i la Borda Mateu de Santa Coloma. Segons ha explicat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, els focs d’artifici que sempre inauguren el Poblet de Nadal volen transmetre un missatge d’esperança en un any marcat per la pandèmia. Conxita Marsol ha destacat que el Comú manté l’edició enguany per oferir alegria i il·lusió als ciutadans de la parròquia i del país amb la celebració d’un esdeveniment consolidat que començarà enguany sense la presència de turistes a causa de les restriccions de mobilitat establertes pels territoris veïns.

Una de les novetats destacades és el Mercat de Nadal de la Plaça del Poble -que es podrà visitar les tardes de dijous i divendres, i durant tot el dia els caps de setmana i festius-, que tot i mantenir les prop de quaranta parades de cada edició, duplica la superfície i s’estén cap a la zona de la plaça situada sobre l’aparcament Vinyes per oferir més espai als visitants. També es marcaran els circuits de passeig i s’introdueix una nova entrada des de la part alta de l’avinguda Meritxell. Les parades oferiran productes nadalencs i diverses propostes gastronòmiques de menjar per emportar. Alhora es desenvoluparà la 5a mostra de música de Nadal amb grups i formacions del país per potenciar el talent nacional els divendres, dissabtes i diumenge a la glorieta del Poblet.

Hi haurà tres espais infantils ben diferenciats: l’Oficina de Correus Màgica situada a la plaça Guillemó, el Parc de Nadal ubicat a l’antiga caserna de Bombers -amb dues atraccions com són l’Arbre de Nadal màgic i el trenet Megabross-, la nòria de la Plaça de la Rotonda, i el tió de Nadal que els infants podran fer cagar a les tardes del 20 al 24 de desembre a la Plaça del Poble.

L’Oficina de Correus màgica és una parada obligada perquè els més petits puguin lliurar al Pare Noel o als Reis unes cartes que rebran de mà dels menairons. Enguany caldrà entrar-hi amb mascareta i, com a novetat, s’habilita una Oficina 2.0 perquè els infants enviïn als menairons els desitjos a través de la web. Els qui ho facin rebran una sorpresa virtual en forma de salutació d’aquests éssers màgics.

Els infants de la parròquia de fins a 12 anys disposaran d’una invitació per pujar a la nòria de franc. Una bona part d’ells ja estan rebent a les seves llars cartes personalitzades a través d’un repartiment que s’efectua de manera esglaonada per evitar concentracions importants al voltant de l’atracció. Aquesta setmana s’hauran lliurat més de la meitat d’unes invitacions que abans de Nadal hauran rebut tots els nens i nenes.

Un dels grans atractius del Poblet de Nadal i que són un signe d’identitat són els Magic Selfies, els 8 punts màgics repartits en diferents llocs de la parròquia on poder fer-se una fotografia nadalenca. Destaquen el Poblet dels menairons al jardí vertical de l’avinguda Meritxell, porta d’entrada a Riberaygua i Travesseres; un gran os lluminós a la plaça Guillemó, prop de l’Oficina de Correus Màgica; el pessebre situat en un jardí de l’avinguda Príncep Benlloch, a tocar del Comú; o bé Els soldats de Nadal, per donar la benvinguda al Mercat des del nou accés del carrer de la Vinyeta.

Un altre dels emblemes del Poblet són les animacions de gran format a l’avinguda Meritxell. Es faran cada dissabte a la tarda, a les 18.30 h, i també hi ha un espectacle programat el dilluns 7 de desembre.

En funció de l’evolució de la situació sanitària i de la data a partir de la qual es puguin començar a rebre turistes, el Comú no descarta ampliar les activitats fins al dia de Reis.

El programa, que es podrà anar adaptant, estarà actualitzat en línia a andorralavella.ad/nadal.