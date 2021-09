Validada l’Estratègia Nacional de Mobilitat, que preveu augmentar un 20% el parc automobilístic elèctric

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i el secretari d’estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell han presentat davant de la Comissió Nacional de l’Energia i el Canvi Climàtic (CNECC) la nova Estratègia Nacional de Mobilitat (ENM) que el Govern preveu aprovar ens els propers dies. L’òrgan consultiu ha validat aquesta tarda la proposta presentada per la ministra, en el marc de la setmana europea de la mobilitat.

L’Estratègia nacional de mobilitat és l’instrument que permet planificar i coordinar les accions, les mesures i els plans per assolir una mobilitat sostenible. Desenvolupa i recull els objectius de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració d’emergència climàtica i ecològica, aprovats per unanimitat pel Consell General.

L’ENM recull l’objectiu de reduir les emissions de la mobilitat interna a la meitat l’any 2030 així com augmentar un 20% la fracció de turismes elèctrics del parc automobilístic per assolir la descarbonització del sector del transport per l’any 2050. El document vol, així, fer front a la realitat actual del país on la mobilitat representa el 57% de les emissions d’efecte hivernacle del país.

L’estratègia ha estat treballada per la subcomissió permanent de treball tècnic en el marc de la mobilitat formada pels sectors implicats, pels comuns i amb la participació activa dels ministeris responsables d’energia i canvi climàtic, de transports i de mobilitat. Així, l’ENM, participativa i transversal, també recull les aportacions fetes per l’Acord de joventut, les diverses enquestes i opinions que recullen les demandes i neguits dels ciutadans, les conclusions del fòrum Andorra reptes de futur així com els punts marcats en l’estratègia de Govern, Horitzó23, i les obligacions legals sempre alineades amb els ODS.

L’estratègia es materialitza a través de quatre programes d’acció, amb el suport del rol exemplar de l’administració: programa de descarbonització, eines de finançament per la descarbonització de la mobilitat, transició social, i innovació, gestió intel·ligent i observació sistemàtica.