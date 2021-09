Àlex Machado guanya en l’últim meeting de les ROK sèries Itàlia

Després de diversos mesos d’atur forçós a causa de la lesió de turmell que es va produir a principis de temporada, Àlex Machado (Valtex Racing Team) ha començat a recuperar ritme i les millors sensacions en general, en la pista del karting Franciacorta, situat en Castrezzato, localitat italiana de la província de Brescia.

El meeeting triat per a aquesta primera cita va ser el que tancava les ROK sèries Itàlia, prestigiós trofeu en el qual Machado va participar a principis d’aquest 2021. La seva tornada a la competició no va poder ser més positiva, ja que va dominar el meeting amb claredat, deixant que els seus rivals mantinguessin espectaculars lluites, gairebé sempre, a la seva esquena.

Machado demostra estar recuperat físicament

En els entrenaments oficials, el pilot de l’ACA Esport va marcar el millor crono de tots els participants (48”074), sent el pilot més efectiu en dos dels tres parcials del circuit. Precisament en el tercer parcial va quedar a tan sols 74 mil·lèsimes del seu rival directe en aquesta màniga, el pilot italià Manuel Gritti.

La mànega de qualificació no va ser tan favorable per a Machado, la falta de potència en el seu motor va fer que es veiés relegat a una tercera posició amb un crono de 48”075. La pole la va aconseguir la pilot de Mònaco, Gaia Cardinali, que va ser l’única a completar una volta al traçat de Franciacorta en menys de 48”.

En la Carrera 1 (15 voltes) Machado va reprendre el comandament de la competició, en la tercera volta es va situar al capdavant de la graella de competidors. A partir d’aquest instant no sols va mantenir la privilegiada posició sinó que a més va anar incrementant, a cada volta, la distància respecte als seus rivals.

El pilot andorrà va iniciar la Carrera 2 des de la part de darrere de la graella de sortida (en la graella de la segona carrera s’inverteixen les posicions de la classificació de la primera). A priori sortir tan endarrere havia de suposar un hàndicap considerable, no obstant això el pilot andorrà va dissipar tots els dubtes amb una espectacular sortida que el va portar a superar a tots els seus rivals en la primera volta.

Quan semblava que el més difícil estava fet, Machado es va veure superat per Cardinali en la tercera volta. La pilot monegasca va aprofitar un lapsus del líder i es va situar al capdavant. Era evident que Machado, una altra vegada en la pista, no desistiria de la seva obstinació de superar a la seva rival. Va aconseguir aquest objectiu en la cinquena volta, partir de llavors ja no es va deixar sorprendre i va travessar la línia d’arribada com a clar vencedor.

Malgrat tornar a pujar a dalt de tot del podi, Machado no va quedar del tot satisfet

La present temporada va començar per al Jove Pilot de l’ACA, amb bones sensacions en referència a fer un salt qualitatiu en la seva trajectòria esportiva. No obstant això la lesió va truncar de manera radical aquestes perspectives, així ho explicava: “Vam començar l’any amb la intenció de disputar algun meeting de les ROK sèries Itàlia, però com posada punt per a afrontar esdeveniments de nivell més exigent. La lesió ho va posar tot en standby i ara estem, més o menys, com al principi. Sens dubte, la part positiva d’aquests últims mesos és que m’he pogut recuperar i tot sembla indicar que a partir d’ara podré anar agafant la forma per disputar el calendari de final d’any”.

Tot sembla indicar que, agafar les millors sensacions i recuperar els projectes de principis del 2021 són els grans objectius d’ara mateix: “Així és. Sobretot m’agradaria reprendre el projecte de passar-me a la competició dels karts amb marxes, una decisió que ja teníem al cap i que començar-ho en aquesta fase final de l’any no ens ha semblat, ni a l’equip ni a mi, una bona opció. Així doncs, acabarem la temporada intentant fer bons resultats en alguns dels esdeveniments de reconegut prestigi internacional que encara queden per disputar”.

El primer esdeveniment al qual farà front Àlex serà ROK cup Superfinal que es disputarà del 13 al 16 d’octubre en les instal·lacions del South Garda Karting de Lonato (Itàlia).