L’Escola Municipal de Música de la Seu i el Conservatori dels Pirineus inicien el nou curs

L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, així com el Conservatori de Música dels Pirineus, ja han iniciat el nou curs 2021-2022. Enguany, tot i que la situació de la pandèmia ha millorat, els centres educatius han hagut d’elaborar un nou pla d’organització del centre, tal i com indica el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Al respecte, s’han mantingut protocols de seguretat vers la Covid-19: ús de mascareta obligatòria per tot l’alumnat des dels 3 anys i en totes les assignatures excepte en les classes de vent/cant individual. Cant coral es fa amb mascareta; es manté distància de seguretat: 1’5m entre alumnat (2’5 metres quadrats per alumne); rentat de mans a l’entrada, abans de començar les classes i al finalitzar; ventilació i aforaments reduïts.

Activitats



Tant l’Escola Municipal de Música com el Conservatori de música dels Pirineus tenen com a objectius, a més a més de ser part del teixit cultural de la ciutat, recuperar activitats socials com el concert de Nadal o el de música moderna. També s’ha planificat un curs més el projecte simfònic conjunt amb l’orquestra formada per alumnat de les tres seus del conservatori i les respectives escoles de música i portar a terme col·laboracions amb altres departaments del Consistori (participar en la Festa de la Gent Gran i amb la Germandat de Sant Sebastià).

Aquest curs l’Escola de Música continua amb el projecte de música comunitària fent classes a la Llar municipal d’Infants Els Minairons als nens i nenes de dos anys, i fent classes als alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).



Matrícula oberta



L’educació musical en edats primerenques estimula la comunicació emocional i sensorial, afavoreix l’adquisició del llenguatge i portarà als infants a ser persones creatives, imaginatives i respectuoses.

Per això, des del centre s’anima a petits, joves i adults a venir a l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell, ja que el centre està obert per alumnes a partir dels 3 anys i sense límit d’edat. “L’educació musical es pot fer al llarg de la vida, mai és tard per començar a tocar un instrument o cantar i a passar-ho bé amb els companys i companyes en les agrupacions i cors”, s’afirma des de la direcció de l’Escola Municipal de Música.

Val a dir que la matrícula encara resta oberta i hi ha places disponibles. Per més informació cal posar-se en contacte per mail a: escolamusica@aj-laseu.cat o trucant el telèfon 973 354 639.