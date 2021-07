Vinyes – Mercader (Seat Ibiza Kit Car) planten cara als favorits en el Ral·li Osona 2021

Joan Vinyes – Jordi Mercader, al volant d’una mecànica que va viure els seus moments més dolços fa 25 anys (Seat Ibiza Kit Car – Baporo Motorsport), van completar la 52a edició del Ral·li Osona, en una excel·lent segona posició de la classificació absoluta de la prova. El tàndem es va situar en l’esmentada segona plaça després del primer pas per la Trona, primera especial del dia, i la van mantenir fins que van situar el seu Ibiza al parc tancat final situat en el karting Osona.

En el podi final de la prova organitzada per l’Escuderia Osona van estar, com a vencedors del ral·li, l’equip local, Albert Orriols-Lluis Pujolar ( Skoda Fabia Ral·li 2), mentre que al tercer calaix van pujar Oscar Palomo-Brais Miron (Peugeot 208 GT Rally4).

És habitual que la prova de la comarca d’Osona es disputi en condicions climatològiques de ple estiu, amb una calor que fa patir a tots els que participen o s’acosten a l’escenari de la prova. Enguany no ha estat una excepció, fins i tot la pluja ha posat un punt d’incertesa abans d’iniciar-se l’últim bucle de la prova quan tot estava decidit. Finalment l’amenaça no es va confirmar i l’asfalt de les especials va continuar sec.

Les posicions de podi es van decidir molt aviat

Des de la primera especial Vinyes-Mercader van veure com els dubtes sobre on podrien arribar amb el Seat Ibiza, competint amb mecàniques actuals, es van resoldre en els primers compassos del ral·li. Orriols-Pujolar (Skoda Fabia), guanyador en diverses ocasions de l’Osona i bon coneixedor de la seva comarca, va dominar des de l’inici. De manera sorprenent Vinyes-Mercader i l’Ibiza se situaven en una inesperada segona plaça, mentre que per darrera la lluita era més ajustada sobretot en aquest primer bucle.

Les primeres seccions del ral·li, doble passada per la Trona, Costa dels Gats i el Cobert, va acabar amb Orriols destacat en primera posició seguit de Vinyes a 44”, mentre que la tercera plaça era per a Eduard Pons-Alberto Chamorro (Skoda Fabia Rally2) a 53”. Així doncs, Vinyes i Pons estaven separats per 9” i semblava que en la continuació la situació es podria ajustar una mica més.

En la continuació es van quedar sense una rivalitat directa. Vinyes-Mecader van seguir amb la regularitat exhibida des de l’inici mentre que els seus rivals van tenir problemes en el primer pas per la Vola. A partir d’aquest instant les posicions de podi van romandre inamovibles.

L’Ibiza Kit Car es va comportar de manera impecable

Vinyes estava molt satisfet de com havia transcorregut el dia, així ho explicava: “Tal com vaig dir en la prèvia, vam venir a Vic amb la idea de provar l’Eivissa, veure fins on podíem arribar i sobretot … Passar-ho bé!. La resposta de la mecànica de 25 anys ha estat excel·lent i hem pogut competir amb rivals i cotxes actuals. Això de passar-ho bé, gairebé podríem dir que, si podíem competir estava assegurat i així ha estat. No havíem de preocupar-nos de classificacions i encara que sempre agrada guanyar, aquesta segona posició amb l’Eivissa és sens dubte per a estar satisfet”.

Un altre dels objectius de la prova era mantenir el ritme d’una jornada de competició i segons el pilot de Suzuki també l’ha aconseguit: “Sens dubte, encara que estàs competint per plaer no pots desatendre la posada a punt del vehicle, l’estat de l’asfalt en fi, qualsevol detall per insignificant que sembli per al millor desenllaç d’una prova d’aquestes característiques. Mantenir aquesta concentració és de vital importància pensant, sobretot, en el pròxim compromís, dins de tres setmanes, el Ral·li Roma al volant del Swift R4lly i vàlid per a l’ERC. En aquest cas sí que estaran en joc uns punts molt valuosos, tant pel que fa a la marca (Suzuki) com a individuals, per a un campionat i cal anar per totes per aconseguir-los”.

Així doncs, una vegada finalitzat l’Osona tocarà canviar el xip i començar a pensar en una prova de major exigència, Rally Roma capital (ERC), que disputarà l’últim cap de setmana d’aquest mes de juny al volant del Suzuki Swift R4lly S.