Sinto Font Carrera, exalcalde de la Torre de Capdella, rebrà el primer Guardó Vall Fosca

Sinto Font Carrera, qui va ser el primer alcalde elegit democràticament a la Torre de Capdella als comicis municipals de 1979, rebrà dissabte vinent, 16 d’agost, el Guardó Vall Fosca. L’esdeveniment institucional, obert a la ciutadania, comptarà amb la presència de mitjans de comunicació, representants del món local i agents del territori.
En la justificació del premi de nova creació s’assenyala que “durant el mandat de Sinto Font i amb el suport del seu equip es van impulsar serveis essencials, es van millorar infraestructures i es va treballar per la cohesió i el benestar dels pobles del municipi“. També s’indica que “el seu compromís, en un moment clau de transició política i social, va contribuir a modernitzar la vida quotidiana de la vall i a posar les bases de la gestió democràtica local”.
El nom de Sinto Font encapçala el llistat d’un reconeixement “que vol donar visibilitat a persones que han estat motor de transformació positiva”. L’organització destaca que el guardó no té dotació econòmica, però es concreta en una peça artística “de gran càrrega simbòlica”. Es tracta de l’escultura Amunt, creada per l’artista Ernest Altés, que ha concebut una obra de 30 cm d’alçada feta principalment en pedra i ferro, materials vinculats a l’entorn natural i a la memòria industrial de la zona. Així doncs, l’escultura representa “l’esforç, l’ascens i la connexió entre paisatge i projecte humà”.
Iniciativa del Museu Hidroelèctric de Capdella
El Guardó Vall Fosca té la voluntat de reconèixer a partir d’ara la trajectòria de persones vinculades al municipi de la Torre de Capdella, ja sigui per residència o per activitat professional vinculada al territori. La iniciativa neix del Museu Hidroelèctric com una eina per a preservar i fer visibles aquelles figures que han contribuït, des de diversos àmbits, “al progrés col·lectiu, a la memòria compartida i a la projecció de la Vall Fosca”.
Impulsada en col·laboració amb l’Ajuntament de la Torre de Capdella, la distinció aspira a consolidar-se com una tradició que connecti passat, present i futur a través del reconeixement públic a persones amb una trajectòria d’excel·lència. I és que l’organització vol destacar “perfils professionals que han enriquit el territori des de la cultura, la medicina, la ciència, l’educació, la història, l’esport, l’empresa o les arts, entre d’altres camps”.
Un projecte de futur amb vocació de comunitat
Mitjançant aquesta nova distinció, el Museu Hidroelèctric de Capdella vol reafirmar “el seu compromís amb la valoració del patrimoni immaterial, la cultura democràtica i la participació ciutadana”. De fet, el guardó s’inscriu en una estratègia més àmplia de promoció de la memòria col·lectiva i pretén erigir-se en un referent de reconeixement públic per a persones que, amb el seu treball i compromís, “fan créixer la Vall Fosca”.
Sobre el Museu de la Torre de Capdella
El Museu de la Torre de Capdella està emplaçat a l’antic edifici de les oficines i el consultori mèdic, a tocar de la central hidroelèctrica de Capdella, cedit per Endesa a l’Ajuntament des de l’any 2002 amb l’objectiu de promoure’n l’obertura al públic per a divulgar i valoritzar el seu patrimoni històric.
La construcció de les centrals hidroelèctriques, entre finals del segle XIX i mitjans del XX, va suposar una transformació econòmica i social per a moltes valls pirinenques, generant ocupació, infraestructures i activitat econòmica. Avui aquest llegat es manté viu i actiu, no només com a font de producció d’energia renovable, sinó com a actiu cultural i turístic de primer ordre.
La visita a l’espai permet fer un recorregut des que va sorgir la idea de la construcció de la central hidroelèctrica fins que es va posar en funcionament el 1914 i analitza els canvis econòmics, socials i d’infraestructura que va representar, alhora que s’hi reflexiona sobre el futur energètic i la sostenibilitat.
El Museu forma part del Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) –del qual n’és museu secció–, de la Xarxa Territorial dels Museus de les Terres de Lleida i Aran i de la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.