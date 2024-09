Andorra s’estrena aquest dimarts a la Lliga de les Nacions

L’Estadi Nacional d’Andorra (SFGA)

Els combinats nacionals d’Andorra i Malta s’enfronten aquest dimarts, a l’Estadi Nacional, a les 20:45 hores. en el que suposarà el debut de la selecció de futbol en una nova edició de Lliga de les Nacions (League D). L’equip visitant ja ha debutat a la competició amb derrota 2 a 0 a Moldàvia. Els maltesos van entrenar ahir dilluns al matí a Catalunya i, per la tarda, només van estirar les cames al Nacional.

A les 7 de la tarda, també ahir, va entrenar Andorra. Els jugadors del seleccionador, Koldo Álvarez, no han guanyat mai Malta en partit oficial. La derrota en el darrer amistós a Gibraltar ha de servir per a no repetir els mateixos errors. El partit també va anar bé per a agafar rodatge en aquestes altures de la temporada.