Units per Ordino, contundent sobre el laboratori de Grifols

A l’esquerra, el número 1 d’Units per Ordino, Enric Dolsa (Candidatura)

“Fa unes setmanes, des de Govern es va donar a entendre que el tema Grifols estava aturat”. Davant aquestes declaracions del cap de l’Executiu Xavier Espot, el candidat d’Units per Ordino Enric Dolsa es mostra contundent “Govern no diu la veritat i si ho fes ara seria un engany al·lucinant al poble andorrà. Des de Govern s’ha incitat al Consell General a modificar tres lleis i, si ara no es fes perquè no hi ha garanties, podrien explicar quines eren les garanties que tenien abans?”.

El número 1 d’Units per Ordino té clar que la instal·lació del laboratori P3 a la parròquia segueix en marxa, que Grifols està per la labor i que les obres només s’han alentit perquè hi ha eleccions comunals. A més, Dolsa ha explicat que “si la instal·lació del laboratori no seguís en marxa, no s’haguessin gastat un milió d’euros en un pont i pressupostat tres milions d’euros més per a fer una rotonda»”.

Dolsa, “com ja ha manifestat en moltes ocasions” és contrari a la instal·lació d’un laboratori P3 a la parròquia d’Ordino i és partidari d’una consulta popular. “No només partidari, sinó promotor”.

El candidat d’Units per Ordino ha anunciat que, en cas de guanyar les eleccions, “el 5 de gener hi haurà una sessió de Comú extraordinària amb un únic punt de l’ordre del dia que és demanar a la justícia la suspensió cautelar del laboratori P3 al Prat de la Farga fins que s’hagi fet una consulta popular vinculant a la parròquia d’Ordino”. Dos dies després, el 7 de gener “es trametrà a la justícia i a partir d’aquell moment començarem a preparar la consulta popular que estarà feta abans de finals d’abril”, ha conclòs Dolsa.

Dolsa ha estat contundent en dir que “l’única manera que no es faci el laboratori P3 a la parròquia d’Ordino és amb nosaltres”.