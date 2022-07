Una vuitantena de jugadores participen en el campus de futbol femení de la FAF

Tenen entre 5 i 16 anys i la calor no les espanta. La majoria juguen habitualment i volen perfeccionar les seves habilitats, però també n’hi ha que s’han apuntat per a descobrir l’esport o, fins i tot, que han vingut de fora per a participar a les estades.

Fa uns anys hagués costat molt reunir vuitanta jugadores en un terreny de joc, però el futbol femení no para de créixer i la vuitena edició del campus de la federació n’és la millor prova.

Les estades van començar dilluns i s’allargaran fins dissabte, amb dues hores de futbol al matí i dues més a la tarda, que es barregen amb activitats de lleure, jocs per fomentar la cohesió de grup i excursions per descobrir el país.