Raül Ferré, ambaixador de FEDA per a la mobilitat elèctrica parla a la Serenalla sobre la sostenibilitat

L’ambaixador de FEDA per a la mobilitat elèctrica, Raül Ferré, ha participat aquest dijous en el primer dels espais Àgora de la Serenalla Market, l’esdeveniment multidisciplinar organitzat a la Massana amb tallers, parades i xerrades sobre cultura, ciència, participació i benestar, entre d’altres. Els espais Àgora de debat han estat inaugurats per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó.

FEDA col·labora enguany amb la Serenalla per a difondre la importància d’una transició energètica inajornable. Aquest tema ha format part del contingut de l’Àgora 1, sobre el creixement sostenible i el turisme regeneratiu. Com ha explicat Ferré, “la mobilitat sostenible ha de deixar de ser la mobilitat del futur per a ser la del present” i “Andorra és un lloc amigable per a rebre visitants que utilitzin vehicles elèctrics”.

En aquest sentit és molt valuós, com s’ha posat de relleu a la Serenalla, l’entesa a la qual han arribat aquesta setmana FEDA i Electromaps perquè els usuaris d’aquest servei de mobilitat elèctrica tinguin compatibilitat completa als carregadors de la via pública del Principat. L’acord inclou els 23 carregadors de FEDA Solucions i la resta de punts de la via pública (en total 45 estacions).

El compromís de FEDA amb la mobilitat sostenible va fer un pas més amb el nomenament de Raül Ferré com a ambaixador per a la mobilitat elèctrica.

El pilot, l’únic andorrà que competeix en una categoria de propulsió elèctrica com és el Campionat Mundial de Ral·li Cross de la FIA RX2e ha participat en un espai que ha comptat amb la coordinadora de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal de la Cerdanya, Maria Faura, el doctor en sociologia i consultor d’Estratègies de Qualitat Urbana, Xavier Godàs, i el CEO d’Anigami Experiències, Gerard Costa, com a ponents i amb el director general de Vallnord, Josep Marticella, com a moderador.

Ferré també ha traslladat consells que es poden aplicar en el dia a dia amb els vehicles elèctrics, com la càrrega a la nit, per a evitar saturar la xarxa elèctrica durant el dia, i la conducció que estalvia energia, imprescindible en un context com l’actual d’escassedat dels recursos energètics.