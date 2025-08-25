L’Andona Racing obté un doble podi a la I Vuelta Castilla-La Mancha

L’Andona Racing ha aconseguit un doble podi a la I Vuelta Castilla-La Mancha. La corredora Isis Baraldès va ser 3a classificada a la general sub-23 i la formació andorrana va concloure 3a a la classificació general per equips. “Ha estat una prova d’alt nivell, amb etapes espectaculars que han sabut cuidar corredores i equips, i que ens ha fet descobrir una Castella-La Manxa increïble. Tornem a casa amb ganes de repetir-hi, no només per a competir, sinó també per a gaudir de l’acollida i d’una terra ciclista que ens ha sorprès i enamorat”, manifesten des del conjunt andorrà.
El primer parcial va ser molt exigent i l’equip va respondre amb ambició des del primer moment, ja que Isis Baraldès va aconseguir un destacat top-10 i Raquel Balboa es va col·locar al top-15, confirmant la solidesa del grup.
A la segona etapa, Raquel Balboa va patir una avaria mecànica que li va treure opcions de seguir competint la cursa al davant. Tot i així, les seves companyes van saber defensar l’equip i mantenir un gran nivell. Isis Baraldès va disputar la victòria d’etapa i va acabar 6a; Anna Albalat va ser 14a i, a més, va sumar punts a la classificació de la muntanya; Miren Miquel va completar un gran paper entrant al top-15, mostrant una evolució molt positiva respecte a la primera jornada i en aquesta part de la temporada.
Els resultats individuals i col·lectius parlen per si sols:
• Isis Baraldès va tancar el podi sub-23, 3a classificada
• Anna Albalat va acabar 4a a la muntanya, consolidant la seva progressió i la seva empenta, molt valuosa per a l’equip.
• Com a conjunt, l’Andona Racing va ser 3r a la classificació per equips, un resultat que reflecteix el compromís, el treball conjunt i la solidesa del grup.
“Més enllà dels resultats, el que valorem especialment és com cada corredora ha sabut posar-se al servei de l’equip, treballant des del seu rol per a aconseguir el millor resultat comú, destacant el coratge de la Mariona Morral, que segueix fent passes endavant en el ciclisme. Aquest equip és també un espai per a formar i donar oportunitats a les ciclistes joves i amb actitud que volen descobrir i créixer dins d’aquest esport, assenyalen des de l’Andona Racing.
Resultats destacats – Vuelta a Castilla-La Mancha
Etapa 1
• Isis Baraldès – top-10
• Raquel Balboa – top-15
Etapa 2
• Isis Baraldès – 6a
• Anna Albalat – top-15
• Miren Miquel – top-15
Classificacions finals
• Isis Baraldès – 3a sub-23
• Anna Albalat – 4a classificació muntanya
• Andona Racing – 3er equip