L’Ull Nu continua amb les seves propostes audiovisuals i és per aquest motiu que aquest dissabte, s’ha organitzat una MasterClass amb el programa Lògic Pro X d’Apple. Aquesta segona activitat ha estat dirigida per Lluís Casahuga, guitarrista, compositor i artista sonor. Com a l’anterior sessió, l’activitat ha estat gratuïta i oberta a tots els públics que han marxat amb les nocions bàsiques d’aquest programa de creació i producció musical.

Amb aquesta activitat es tanca la sèrie de MasterClass que ha tingut com a objectiu a la divulgació i foment dels audiovisuals en qualsevol dels dos tipus de sectors que majoritàriament es desenvolupa: àudio i vídeo.

Cal recordar que la primera MasterClass va tenir com a objectiu donar a conèixer les eines bàsiques de desenvolupament del Final Cup Pro X, l’editor de vídeo d’Apple que ha estat complementari a l’activitat d’aquest dissabte.

Destacar que fins al 5 d’abril la convocatòria d’obres (llargmetratges/migmetratges òpera prima i curtmetratges de ficció, documental, videoart, videoclip…) està oberta per tots aquells realitzadors que vulguin ser partícips de la vuitena edició del Festival Ull Nu.