GosSOS presenta el Calendari Solidari 2026: “Gossos inVISIBLES”

L’associació GosSOS ha presentat oficialment el seu Calendari Solidari 2026, sota el títol “Gossos inVISIBLES”, una iniciativa que combina sensibilització, art fotogràfic i solidaritat per a donar relleu als gossos en adopció que viuen al Centre de Protecció Caní d’Andorra. La presentació ha tingut lloc a la Plaça del Poble d’Andorra la Vella, amb una fotografia de grup que ha reunit diversos fotògrafs participants, membres de GosSOS, treballadors del centre de protecció i representants de l’empresa Assegur, patrocinador oficial del projecte.
El calendari presenta dotze gossos en situació de vulnerabilitat, retratats per fotògrafs professionals del país, que han cedit les seves imatges de manera totalment altruista. L’objectiu principal és visibilitzar animals que, sovint, passen desapercebuts i tenen menys opcions de ser adoptats, com ara gossos de raça potencialment perillosa, sèniors o amb necessitats especials.
Una iniciativa amb doble objectiu
La presidenta de GosSOS, Audrey Montel, ha destacat que aquest projecte persegueix dos objectius fonamentals:
- Promoure l’adopció responsable de gossos que resideixen al refugi d’animals.
- Recaptar fons per a finançar programes d’ajuda destinats als gossos més fràgils o abandonats del país.
“El calendari no només mostra la bellesa i la dignitat d’aquests animals, sinó que també ens convida a reflexionar sobre les seves realitats. I, el més important, ens dona l’oportunitat de canviar-les”, ha afirmat Montel.
El preu del calendari és de 10 € i, gràcies al patrocini d’Assegur, el 100% de la recaptació es destinarà a projectes de suport i benestar animal impulsats per GosSOS.
Fotografia amb compromís social
Els fotògrafs que han participat en el Calendari Solidari GosSOS 2026 són: Jessone Morillon, Òscar Julià, Jordi Aldosa, Sebastià Roque, Èric Rossell, Laura Gálvez – Rhein, Carles Esteve, Céline Pech, Emilio Prenas, Facu Santana, Jean Luc Herbert, Emilio Prenas i Pablo Ledesma.
Tots ells són professionals en actiu al país i han volgut aportar el seu art a aquesta causa solidària, demostrant un fort compromís amb la protecció animal.
Llançament oficial a la Fira d’Andorra la Vella
El calendari es posarà a la venda durant la Fira d’Andorra la Vella, on GosSOS disposarà d’un estand propi. Posteriorment, es podrà adquirir en diversos punts de venda físics, que es publicaran pròximament al web oficial de l’associació.