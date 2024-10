Una tesi sobre toponímia i un judici mil·lenari al voltant de Cortiuda obren el cicle Desenterrant el passat d’enguany

Cartell anunciant el nou cicle Desenterrant el passat (CCAU)

El cicle Desenterrant el passat arriba aquest mes d’octubre a la seva tretzena edició amb un programa que es desenvoluparà per diversos indrets de la comarca de l’Alt Urgell i que inclou quatre conferències, una visita guiada i la presentació d’un llibre. El tret de sortida tindrà lloc el proper cap de setmana amb dues conferències, a càrrec de Núria Garcia-Quera i d’Oliver Vergés Pons, que tindran lloc a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i al Refugi de Cortiuda, respectivament.

La primera d’aquestes dues conferències tindrà lloc divendres, dia 4 d’octubre, a les 19:00 hores, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell. Es tracta de la presentació de la tesi doctoral de Núria Garcia-Quera titulada Un nou mètode cognitiu i interdisciplinari per a l’etimologia toponímica, amb el Pirineu com a banc de proves. Núria Garcia-Quera desenvolupa a la seva tesi la hipòtesi que vincula els topònims amb la descripció del lloc on es troben, d’acord amb una tasca sistemàtica d’anàlisi de sèries de topònims pirinencs. La conferència podrà ser seguida en directe en streaming, a través de YouTube.

Per la seva part, l’endemà, dissabte dia 5 d’octubre a les 12:00 h, l’historiador Oliver Vergés Pons pronunciarà al Refugi de Cortiuda, al municipi de Peramola, la conferència Mil·lenari del judici de Sant Pere de Ponts: la parròquia de Cortiuda en qüestió. La conferència vol exposar els fets ocorreguts ara fa mil anys, quan un judici celebrat a la vila de Ponts va enfrontar l’Església d’Urgell i l’abadia de Santa Cecília d’Elins pel control de la parròquia de Sant Martí de Cortiuda. La conferència serà penjada al canal de YouTube de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i podrà ser vista en diferit. L’acte acabarà amb una visita a l’església de Sant Martí de Cortiuda.

Desenterrant el passat és un cicle d’activitats que combina xerrades, visites guiades i presentacions íntimament vinculades amb el coneixement de la història i el patrimoni cultural de l’Alt Urgell. En la seva tretzena edició, està plenament consolidat en el calendari anual d’activitats culturals de la comarca de l’Alt Urgell. Està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i pels ajuntaments implicats. En el cas de la conferència de dissabte, també hi participa el Refugi de Cortiuda, on tindrà lloc l’activitat.