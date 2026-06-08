Una taula rodona sobre el Santuari de Meritxell i la presentació d’un llibre, propers actes de la SAC

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha avançat dos dels actes programats per a aquest mes de juny. Les dues activitats consisteixen en una taula rodona, en relació a la construcció del Santuari de Meritxell i, d’altra banda, en la presentació del llibre «Ciutat i societat saludables:
Divendres 12 de juny del 2026
Taula rodona
50 anys del Santuari de Meritxell, concepció i construcció
Intervindran a la taula els membres de l’equip inicial de Bofill Taller d’Arquitectura:
Salvador Clotas i Cierco, escriptor, editor i polític
Manuel Nuñez i Yanowsky, arquitecte i dissenyador
Serena Vergano, fotògrafa i actriu
Així com:
Mossèn Ramon Rossell i Serra, rector del Santuari
Antoni Ubach i Mortès, exconseller de Cultura
Antoni Pol i Solé, arquitecte i moderador
Amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú d’Andorra la Vella
A les 7 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella
Dilluns 29 de juny del 2026
Presentació del llibre
Ciutat i societat saludables
Que recull els articles presentats als 17ns Debats de recerca realitzats el 17 i 18 de novembre del 2025, coorganitzats junt amb el Departament de Recerca del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, i Andorra Recerca + Innovació
Editat amb el suport del Govern d’Andorra, Andorra Recerca +Innovació, Institut d’Estudis Catalans i MoraBanc.
A les 6 de la tarda, a la sala d’actes de MoraBanc, a l’avinguda Meritxell, número 96, a Andorra la Vella.