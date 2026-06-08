Una taula rodona sobre el Santuari de Meritxell i la presentació d’un llibre, propers actes de la SAC

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In: Cultura i Oci
Cartell informant de la taula rodona del divendres vinent (SAC)
Cartell informant de la taula rodona del divendres vinent (SAC)

La Societat Andorrana de Ciències (SAC) ha avançat dos dels actes programats per a aquest mes de juny. Les dues activitats consisteixen en una taula rodona, en relació a la construcció del Santuari de Meritxell i, d’altra banda, en la presentació del llibre «Ciutat i societat saludables:

Divendres 12 de juny del 2026

Taula rodona

50 anys del Santuari de Meritxell, concepció i construcció

Intervindran a la taula els membres de l’equip inicial de Bofill Taller d’Arquitectura:

Salvador Clotas i Cierco, escriptor, editor i polític

Manuel Nuñez i Yanowsky, arquitecte i dissenyador

Serena Vergano, fotògrafa i actriu

Així com:

Mossèn Ramon Rossell i Serra, rector del Santuari

Antoni Ubach i Mortès, exconseller de Cultura

Antoni Pol i Solé, arquitecte i moderador

Amb la col·laboració del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i el Comú d’Andorra la Vella

A les 7 del vespre, a la sala d’actes del Centre Cultural la Llacuna, a Andorra la Vella



Dilluns 29 de juny del 2026

Presentació del llibre

Ciutat i societat saludables

Que recull els articles presentats als 17ns Debats de recerca realitzats el 17 i 18 de novembre del 2025, coorganitzats junt amb el Departament de Recerca del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, i Andorra Recerca + Innovació

Editat amb el suport del Govern d’Andorra, Andorra Recerca +Innovació, Institut d’Estudis Catalans i MoraBanc.

A les 6 de la tarda, a la sala d’actes de MoraBanc, a l’avinguda Meritxell, número 96, a Andorra la Vella.

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