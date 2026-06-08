Trail 100 Andorra by UTMB® 2026 es prepara per a reunir l’elit internacional del trail running al cor dels Pirineus

Trail 100 Andorra by UTMB® torna aquest 12 de juny amb una de les seves edicions més competitives fins avui, reunint corredors d’elit i amateurs en un recorregut que travessa alguns dels indrets d’alta muntanya més exigents i emblemàtics del país. Amb prop de 3.800 participants, la prova reflecteix el seu fort atractiu internacional, amb França com a principal país representat, seguida d’Espanya, Andorra, Regne Unit i els Països Baixos. La participació femenina continua creixent i se situa ja en gairebé el 24% del total d’inscrits.
Com a part de les UTMB World Series, la prova continua consolidant-se com una cita clau del calendari internacional, tant pel seu nivell esportiu com per la seva connexió amb el territori i la seva capacitat d’atraure corredors d’arreu del món.
Durant tota la setmana, Ordino i el conjunt del país es convertiran en l’epicentre de l’esdeveniment, amb el Race Village acollint l’Expo, el lliurament de dorsals, els briefings i l’arribada de totes les distàncies.
Una edició amb un dels nivells competitius més alts de la seva història
La línia de sortida de Trail 100 Andorra by UTMB® 2026 destaca pel seu nivell competitiu en totes les distàncies, amb atletes consolidats i noms emergents.
Ultra 105K: una batalla oberta al més alt nivell
En categoria masculina, Rod Farvard (UTMB Index 918) parteix com un dels principals favorits, acompanyat per Thibaut Marguet (874), Richard Lockwood (860) i Philip Ausserhofer (858). En categoria femenina, destaquen Martina Valmassoi (758), Anastasia Davydenova (728) i Andrea Vlasakova (723), en una cursa amb múltiples opcions.
Trail 80K: profunditat internacional i ritme alt
En categoria masculina, Julen Calvo (894), Guillaume Tiphene (875) i Morten Andonsen (868) lideren el grup. En dones, Allison Baca (772) encapçala la participació, seguida de Juliane Rössler (721) i Lindsay Allison (740).
Trail 50K: una cursa ràpida i competitiva
El Trail 50K es perfila com una de les curses més explosives del cap de setmana. En homes, destaca Robert Pkemoi (920), acompanyat per Maximilien Drion (902) i Mario Olmedo Sánchez (889). En dones, sobresurten Blandine L’Hirondel (807) i Gemma Arenas (750).
A més, aquesta edició comptarà amb la participació destacada de Anna Ongaro (673), guanyadora de la Salomon Ultra Pirineu 2025.
Michael Poletti: Arribar corrent després de travessar França a peu
Trail 100 Andorra by UTMB® 2026 comptarà amb una presència especial: la de Michel Poletti, cofundador de l’UTMB, que prendrà la sortida com a part del seu projecte personal UTMB Slow Path. Poletti està connectant diversos esdeveniments de les UTMB World Series recorrent gran part del trajecte a peu i a ritme humà, des de la Provença fins als Pirineus. Amb 71 anys, el seu projecte posa el focus en una altra manera d’entendre el trail i els desplaçaments: més pausada, més conscient i més connectada amb el territori. Tal com ell mateix explica, es tracta de prendre el temps i redescobrir el valor del camí en si mateix. La seva arribada a Andorra aportarà una dimensió diferent a l’esdeveniment, reforçant l’esperit que hi ha darrere del trail: avançar, cadascú a la seva manera.
Més que una cursa: una experiència al cor dels Pirineus
Trail 100 Andorra by UTMB® és també una experiència que va més enllà de la competició, combinant exigència física, entorn d’alta muntanya i l’ambient propi de la comunitat trail.
Cada corredor afrontarà el seu repte, des de competir al capdavant fins a completar el recorregut, en un entorn que posa a prova tant el cos com la ment.
Per a més informació i horaris es pot consultar el web andorra.utmb.world.