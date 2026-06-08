Arriba, a Andorra, l’exposició Masks amb l’Ossa d’Ordino d’amfitriona

Aquest proper dimecres, dia 10 de juny, a les 19 hores, a l’Era del Raser d’Ordino es farà l’acte d’inauguració de l’exposició Masks. Alas y Viento Collection, de Nacho Rovira, amb la participació de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino, l’Esbart Valls del Nord i l’Esbart Laurèdia. Presidit per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, l’acte comptarà amb els Joves dallaires de l’Ossa d’Ordino com a fils conductors de l’acte en el qual hi haurà l’actuació coreografiada de les dues osses ordinenques (l’Ossa d’Ordino i l’Ossa de l’Esbart Valls del Nord), el Ball de Nans de la secció infantil de l’Esbart Valls del Nord i la interpretació de El testament del llop de l’Esbart Laurèdia.
L’exposició és una iniciativa de la Universitat de Valladolid a través de la Cátedra de Estudios de la Tradición, coordinada i comissionada per la professora Pilar Panero, investigadora principal del projecte europeu Unveiling the Arts and Works behind the Masks (Descobrint les arts i els oficis darrera de les màscares), un Erasmus + impulsat per la European Education and Culture Executive Agency. Compta amb el suport de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d´Andorra i la col·laboració de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino.
La mostra es composa d’una selecció de 55 màscares procedents de Romania, Itàlia, Portugal, Espanya i Andorra, totes elles formen part de la col·lecció privada Alas y Viento, del col·leccionista Nacho Rovira, moltes de les quals formen part del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Entre les màscares exposades cinc d’elles són andorranes: l’Ossa i l’Osseta d’Ordino -elaborades pel mestre Arnau Codina-; dos dels capgrossos més populars de l’Esbart Valls del Nord, la Consellera Berna i el Percanela -la construcció dels quals va ser dirigida per Meritxell Papió-; i la màscara del Faune d’Alexandra Baró.
Context
Aquesta exposició, com les precedents celebrades al Museu de la Universitat de Valladolid (MUVa) i al Museu do Pobo Galego, parteix de la materialitat de la màscara posant el focus en els artesans i les artesanies per a endinsar-se en la cultura immaterial. Són 59 peces que permeten recórrer els distints usos, contextos històrics y significats de la màscara, reflectint el caràcter universal d’aquesta expressió cultural. S’hi podran veure màscares vinculades al carnaval popular i a celebracions hivernals; peces utilitzades en festivitats religioses com Nadal, Setmana Santa o Corpus Christi; exemples relacionats amb el teatre i les arts escèniques de l’Europa moderna; màscares funeràries associades a rituals de comiat, memòria i el cicle vital; així com creacions contemporànies i artístiques que evidencien la vigència i constant reinterpretació d’aquestes tradicions.