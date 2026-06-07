La Molina corona els nous campions d’Andorra de BTT en la modalitat XCO

Aquest cap de setmana, el Bike Show de La Molina ha coronat a Xavi Jové, en categoria elit; Roger Turné, en categoria sub23; Arnau Postigo en categoria júnior i Joan Elsen, en categoria màster 60 com a nous campions d’Andorra de BTT en la modalitat d’XCO. En un circuit on també es disputava la Copa Catalana Internacional, amb una graella de participants de molt nivell en totes les categories, els andorrans han lluitat pel títol nacional en totes les categories.
En categoria Elit, Xavi Jové va fer un meritori cinquè lloc amb un temps d’1h22:39.94 a 5’50.70 del guanyador. En la categoria sub23, Roger Turné va aconseguir la primera posició de la categoria sub23 i segon de la general, amb un temps d’1h17:50.27 pujant el podi tant per a aquesta primera posició de la prova de la categoria sub23 com per a la segona posició de la general. A més, també per a la classificació final de la Copa Catalana, on Turné ha aconseguit la primera posició en categoria sub23. És a dir, poques vegades es veu que un corredor pugi fins a quatre vegades al podi.
En la categoria júnior Arnau Postigo va aconseguir el títol nacional aturant el crono en un 1h07:30.86. A poc més de dos minuts va arribar el seu company d’equip Roger Delgado i va tancar el podi de la categoria júnior Ramon Serra de l’RSTeam-ACA.
En la categoria màster60, Joan Elsen va aconseguir el títol nacional en aturar el crono en un 49:07.99 i quart de la general de la seva categoria.
La presidenta de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Carolina Poussier va lliurar els premis a tots els campions nacional de BTT-XCO del 2026.