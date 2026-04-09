Una motorista resulta ferida en un accident a la Cortinada

By:
On:
In: Successos
Imatge d'arxiu d'una moto accidentada (Valentín Sarte)
Imatge d’arxiu d’una moto accidentada (Valentín Sarte)

La conductora d’una motocicleta amb matrícula andorrana, una noia de 16 anys, va resultar ferida ahir dimecres, al vespre, en un accident de circulació a la Cortinada. Segons assenyala el servei de Policia, la jove hauria perdut el control de la seva moto i hauria caigut al terra. En el sinistre de trànsit -afegeix el servei de l’ordre- no es va veure implicat cap altre vehicle.

L’incident viari va tenir lloc al voltant de les vuit del vespre d’aquest dimecres, a la carretera general número 3 (CG-3), en el seu punt quilomètric 10,200, a la localitat de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Pocs instants després, el Cos de Policia va rebre també l’avís alertant del succés on va resultar ferida la noia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

