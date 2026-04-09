Una motorista resulta ferida en un accident a la Cortinada

La conductora d’una motocicleta amb matrícula andorrana, una noia de 16 anys, va resultar ferida ahir dimecres, al vespre, en un accident de circulació a la Cortinada. Segons assenyala el servei de Policia, la jove hauria perdut el control de la seva moto i hauria caigut al terra. En el sinistre de trànsit -afegeix el servei de l’ordre- no es va veure implicat cap altre vehicle.
L’incident viari va tenir lloc al voltant de les vuit del vespre d’aquest dimecres, a la carretera general número 3 (CG-3), en el seu punt quilomètric 10,200, a la localitat de la Cortinada, a la parròquia d’Ordino. Pocs instants després, el Cos de Policia va rebre també l’avís alertant del succés on va resultar ferida la noia.