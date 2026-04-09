Els futbolistes implicats en el cas de contraban de rellotges declararan en qualitat d’encausats

Segons publica aquest dijous RTVA, els futbolistes implicats en una xarxa de contraban de rellotges de gamma alta declararan aquest mes d’abril davant la Batllia per videoconferència i presumiblement en diverses jornades, en el marc de la investigació. Ho faran amb altres persones. Fonts de la Batllia han puntualitzat que ho faran en qualitat d’encausats, donat que no han estat processats.
La tipologia de la consideració s’ha modificat a imputats amb la intenció de preservar el dret a declarar, en cas que la justícia formalitzi una acusació. Un dret que no es contempla quan es fa sota la consideració de testimoni, apunta RTVA.
Entre els noms que figuren en aquesta petició hi ha els jugadors Dani Carvajal, Santi Cazorla, Giovani lo Celso, Thomas Partey, César Azpilicueta i Juan Bernat. També apareix en el llistat l’exinternacional espanyol David Silva. L’afer es va destapar l’any passat en el marc de l’operació Cronos.