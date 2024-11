Una impactant adaptació de Dràcula sorprèn el públic adult a l’estrena del Festival de Titelles d’Andorra

Representació de ‘Dracula: Lucy’s Dream’ (Comú d’Encamp)

L’estrena d’Ànima, el 22è Festival de Titelles d’Andorra, va sorprendre el públic adult amb una impactant representació del mite de Dràcula, ‘Dracula: Lucy’s Dream’, on més de dues-centes persones van gaudir d’un espectacle a la Sala de Festes d’Encamp, amb una posada en escena impecable, on la tècnica dels actors, i alhora titellaires, va arribar a captivar el públic, confonent titelles i actors en molts moments de l’espectacle.

L’espectacle mostra l’experiència del personatge de Lucy i la lluita contra el seu domini intern encarnat per Dràcula, que representa la dominació, la dependència i l’addicció a una força destructiva. Es tracta d’una metàfora del control, tant forçat com desitjat, seductor i enganyós.

Cinquanta-cinc minuts sense diàleg, que no es va trobar a faltar en camp moment, per la força de la interpretació, la intensitat de la història i el relat identificat gràcies a la música i els sons que acompanyen l’espectacle a cada segon.

Els espectadors van ovacionar unànimement als cinc actors i titellaires que, ahir sobre l’escenari, van confirmar perquè Plexus Polaire és una companyia reconeguda internacionalment per les seves produccions.





Un programa amb obres per a tothom

Posteriorment a l’estrena amb ‘Dracula: Lucy’s Dream’, el programa continuarà la setmana vinent amb les sessions exclusives per a escolars i durant el cap de setmana obertes a tothom,

El 6 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘El conillet que volia pa de pessic’, de Cacauet teatre. El 7 de novembre, a les 11:00 h, ‘Apnée’, de La poisson soluble. I el 8 de novembre, també a les 11:00 h, ‘La Maestra’, d’Anita Maravillas. Aquesta darrera obra tindrà un altre passi, a les 18:00 h, obert al públic major de 6 anys.

El 9 de novembre, a les 11:00 h, hi haurà ‘Anònims’, de Rauxa. Pensat per a públics majors de set anys. I el 9 de novembre, a les 20:00 h, ‘La Phazz’, de Zero en conducta, per a majors de 14 anys.

El festival finalitzarà el 10 de novembre, a les 17:00 h, amb ‘Eh Man He: La Mecànica de l’ànima’, de Zero en conducta, per a majors de 10 anys.

El programa complet es pot consultar aquí.

En total, el festival integra set obres i vuit passis. Les entrades per als espectacles oberts al públic ja estan a la venda i es poden adquirir aquí a un preu de 8 euros els adults i 3 euros els infants.





Una porta oberta per a descobrir la màgia dels espectacles de titelles

L’estrena del Festival, amb Dràcula com a cap de cartell, exemplifica el nou concepte de festival que aposta per explorar els titelles contemporanis i les seves interseccions amb altres disciplines artístiques, com la manipulació d’objectes, les màscares o la dansa; disciplines que fan del titella i la seva posada en escena un art molt viu, cada cop més ric i en constant evolució per a oferir experiències innovadores, creatives i actuals.

‘Ànima’ trenca amb la idea preconcebuda d’assignar l’art dels titelles a un públic només infantil. El 22è Festival de Titelles d’Andorra mostra un altre vessant d’aquest àmbit, amb representacions de gran qualitat artística destinades també a un públic juvenil i adult. Una part d’un tot per a descobrir un altre món, noves sensacions, noves emocions, i ja no sols continuar fent gaudir els més petits, sinó també oferir la possibilitat a tothom de viure en primera persona aquesta experiència única. Perquè la màgia de l’art i la cultura resideix en poder compartir-la.

El Festival de Titelles d’Andorra compta amb la col·laboració d’Andorra Turisme i les ambaixades de França i Espanya a Andorra.