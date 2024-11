Preocupa la possibilitat de suïcidis al Centre Penitenciari

Una imatge del centre penitenciari (SFGA)

Després que fa uns dies un jove andorrà es suïcidés al Centre Penitenciari, un altre noi ha manifestat la intenció de fer-ho aquest passat divendres. Segons han assegurat fonts relacionades amb el cas, un intern va assegurar que estava patint una depressió i que tenia la intenció d’autolesionar-se. En aquell moment es va activar el protocol d’actuació per a aquest tipus d’assumptes i se’l va posar en una cel·la de vigilància.

Des del Sindicat Penitenciari s’ha afirmat que fets com els d’aquesta setmana demostren la necessitat que hi hagi un centre específic per a presos amb trastorns mentals ja que el Centre Penitenciari no és un lloc adient per a acollir-los. Actualment, n’hi ha dos que són al mòdul especial psiquiàtric, un d’ells condemnat per assassinat.

Segons ha publicat AndorraDifusió, el mateix sindicat afirma que, possiblement, es podia haver evitat el suïcidi de fa uns dies si els protocols haguessin funcionat millor, però afegeix que la decisió de llevar-se la vida és voluntària i podria haver-ho intentat més endavant.