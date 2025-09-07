Títol: Una festassa per al tigre
Escriptor: Janosch (Horst Eckert)
Il·lustrador: Janosch
Traducció: Anna Soler Horta
Editorial: Kalandraka catalunya
Pàgines: 52
Edat: A partir de 7 anys
L’any 1978, l’escriptor en llengua alemanya Horst Eckert (Zabrze, Alemanya/Polònia, 1931), conegut amb el sobrenom de Janosch, va publicar un llibre que el va catapultar a la fama, Oh! Que bonic és Panamà! L’editorial Alfaguara el va traduir en castellà l’any 1984, i no va ser fins al 2010 que Kalandraka el va traduir al català.
Fins aleshores, Janosch tenia una carrera discreta com a pintor, i els llibres infantils que havia publicat no havien tingut gaire èxit comercial. I això que, deixeu-m’ho dir, alguns eren espectaculars: Història de Valek, el cavall (Lumen, 1963), Valek i Jarosch (Lumen, 1963) i Josa i el violí màgic (Lumen, 1964).
Malgrat, doncs, que les històries d’aquesta entranyable parella, el petit Os i el petit Tigre, no eren la seva prioritat artística, sí que es van convertir en la seva principal font d’ingressos. Darrere aquell primer títol en van venir més, que tant Alfaguara en castellà, als anys vuitanta del segle passat, com Kalandraka en català, a partir de 2011, van seguir traduint: Anem a buscar un tresor, Carta per al Tigre i Jo et curaré, va dir el petit Os. I faltaria citar el següent títol, que l’editorial Gaviota va traduir el 1993, Feliz cumpleaños, pequeño tigre. Es tracta d’una obra original de 1989 que, malgrat que la traducció lliure del títol despista, és justament la que avui presentem: Una festassa per al Tigre.
En aquesta nova aventura, retrobem els aspectes genuïns de l’obra de Janosch. Pel que fa a la forma, segueix idènticament els llibres precedents: la mida del llibre, el disseny interior de les pàgines i les il·lustracions de línies arrodonides, ja siguin emmarcades, com en petites llànties o lliures ocupant la doble pàgina… Escenogràficament, tot succeeix en un Panamà idíl·lic, enmig de la natura, on l’única tecnologia que es coneix és un telèfon fabricat amb una mànega i un parell d’embuts. Narrativament, tot arrenca amb el desig del petit Tigre de celebrar una festa pel seu aniversari, i aquesta és l’excusa perfecta per a mostrar-nos de nou com en el món de Janosch, d’aire anarquista, la comunitat s’apunta de seguida a celebrar la vida. Al costat dels secundaris habituals, aquesta vegada s’hi sumen nous personatges que ens recorden perfils típics que podem trobar en les festes. I aquí sí que voldria dir que m’ha semblat endevinar una mica més de sarcasme i certa mofa en la mirada de l’autor. I fins i tot diria que, per primera vegada, em sembla intuir cert mal humor en el petit Os, perquè realment s’ha carregat gairebé tota la feina que ha generat aquesta festassa.
Glòria Gorchs / Clijcat / Faristol