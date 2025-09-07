D’Amic i Amat. Amb Maria, naixem de nou

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell, estimat poble andorrà,
A les vigílies de la Festivitat del Naixement de la Benaurada Verge Maria, la nostra Església diocesana es vesteix de festa i es prepara per a celebrar la Solemnitat de la Mare de Déu de Núria, patrona de la nostra Església d’Urgell, i especialment al Principat d’Andorra celebrarem la patrona principal del poble andorrà, la Mare de Déu de Meritxell, la festa nacional de tots els andorrans i andorranes.
La tradició ens parla, a casa nostra, de la festa de les Mares de Déu trobades, el vuit de setembre. Imatges d’estil romànic o romànic tardà, assegudes i coronades amb el Nen Jesús en els seus braços. És un símbol de la natalitat de la Verge Maria, emblema de la fecunditat i un símbol de maternitat.
Aquestes imatges foren amagades pels cristians de les nostres terres per la por durant les invasions sarraïnes, i que, segles més tard, foren trobades per pastors i ermitans. En aquests llocs de troballa s’erigiren ermites i petites capelles, on la devoció a la Mare de Déu va esdevenir signe d’identitat de la nostra cultura, on l’Evangeli hi fou arrelat.
Celebrem la Mare de Déu de Meritxell, la Mare de Déu de Núria i tantes advocacions que fem memòria, i festegem el naixement d’una nena, Maria, que va donar la vida a tota la humanitat engendrant el Fill de Déu, Jesús de Natzaret.
Una dona que va donar identitat a un poble i a una terra. La disponibilitat de Maria de Natzaret va fer que el poble fos redimit pel Messies, el Salvador. Solament quan nosaltres ens obrim a un projecte que no és nostre, aleshores la providència divina comença a interactuar i a fer-se present en una visió nova de la realitat.
En aquest naixement de la qui és la Mare de Déu, la Mare de Jesús, tots nosaltres som cridats a néixer de nou, a crear quelcom de nou amb la Mare de Déu. Meritxell, la mare dels andorrans, ensenyeu-nos a ser Merèix, en llatí Meridies, migdia, el punt més lluminós de la nostra Andorra, del nostre dia a dia. Ensenyeu-nos a ser llum, migdia.
La mare sempre il·lumina i fa claror als seus fills i filles, a la seva família, enmig de les fosques nuvolades. Estimats andorrans i andorranes, he sabut d’aquesta bonica tradició que teniu: presentar els vostres fills i filles en el primer any de vida a la Mare de Déu de Meritxell. Felicitats, i que per molts anys ho puguem continuar fent!
Us animo, demà dilluns, a visitar la nostra Mare, al nostre Santuari de Meritxell, i presentar els vostres fills, i presentar-nos també amb el que portem en el nostre cor, i pregar pels nostres padrins i la nostra joventut andorrana.
I a tots els altres diocesans, també amb goig estem convidats a visitar el Santuari de Meritxell, a Canillo, al bell migdia, on toca el Sol, l’astre que il·lumina el nostre sistema solar i ens indica què és la maternitat i la vida.
Amb Maria, naixem de nou; fem de la Festa de la Mare de Déu de Meritxell i de la Mare de Déu de Núria moments entranyables, on l’amor, el perdó, la misericòrdia i la tendresa de tantes mares que amb esforç ens han donat la vida i ens han mostrat una vida que perdura.
Amb el millor dels desigs, que tingueu un bon diumenge en família i una feliç diada de la Mare de Déu, del vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell