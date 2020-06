Una família de porcs senglars passeja a la vora del Valira d’Orient

Una família completa de porcs senglars, amb el pare , la mare i les quatre cries, ha sortit a passejar i prendre la fresca per la vora del riu Valira d’Orient.

Tot i que el temps no acompanya massa per a passejar prop del riu i remullar-se, aquesta és la curiosa imatge que circula per les xarxes i on es pot veure una família completa de porcs senglars a sota de la rotonda d’accés al túnel dels Dos Valires, a la banda d’Encamp.

Un espectacle que ha estat seguit i difós per les xarxes socials i que ha despertat força l’interès de les persones que l’han pogut veure.

Es desconeix si els porcs senglars anaven perduts o és una ruta que fan habitualment en les seves sortides.