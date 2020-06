El Grup Parlamentari Liberal serà el primer grup del Consell General que, tot i tenir-ne dret, no disposarà de la figura del conseller general a jornada completa que fins avui requeia en Ferran Costa que alhora ostenta el càrrec de president del GPL.

La decisió s’ha acompanyat de la publicació a www.liberals.ad dels comptes de la formació des de la legislatura passada. D’aquesta manera, el Grup Liberal manté el

seu compromís amb la transparència “més absoluta” en la gestió dels diners públics, tal com va voler demostrar a l’inici d’aquesta legislatura quan els quatre consellers generals que en formen part van realitzar una declaració de béns davant de notari.

Durant l’anunci en roda de premsa que el Grup Liberal renuncia a tenir un conseller a jornada completa, Ferran Costa ha emfasitzat que “tots els grups parlamentaris

disposen de consellers a jornada completa i en alguns casos fins a tres”, en una clara al·lusió al Grup Socialdemòcrata que és proporcionalment la formació amb unes retribucions més elevades per aquest aspecte i que fins avui triplicava a les del Grup Liberal. En aquest sentit, ha emplaçat a Pere López a que “prediqui amb l’exemple” i que redueixi els consellers a jornada completa que paga el seu grup “si tant l’importa la gestió dels diners públics”.

Davant la polèmica de les retribucions del Grup Liberal als seus consellers, Costa ha manifestat que “es fa evident que la Junta de Presidents clarifiqui i determini a què poden dedicar els grups parlamentaris els diners que reben del Consell General” per a garantir el seu funcionament i realitzar les tasques parlamentàries.

Per últim, Ferran Costa ha defensat que “el Grup Parlamentari Liberal sempre ha actuat d’acord allò que contempla el Reglament del Consell General i amb la

supervisió del Tribunal de Comptes” i ha lamentat “la motivació partidista dels atacs del PS” que no responen de cap manera “a una preocupació real per la gestió de fons públics”.