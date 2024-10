“Una estona amb Artur Blasco” inaugurarà, a la Seu, el curs del Conservatori de música dels Pirineus

Cartell informant de la inauguració del curs acadèmic del Conservatori de música del Pirineu (Aj. la Seu)

Aquest proper dissabte, dia 26 d’octubre, tindrà lloc a la Seu d’Urgell l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2024-2025 del Conservatori de música dels Pirineus. Enguany l’acte inaugural anirà a càrrec de l’investigador i divulgador del folklore i el cançoner popular català, Artur Blasco i Giné, que oferirà la lliçó magistral que han titulat “Una estona amb Artur Blasco”.

Des del centre es vol donar a conèixer les diferents vessants que poden oferir un estudis musicals, no solament la branca interpretativa. En cursos anteriors s’ha convidat al compositor Joan Magrané, la vessant més pedagògica amb la directora general de l’ESMUC Núria Sempere, el director d’orquestra Josep Pons o la periodista i gestora cultural Judit Jordana. Enguany, la proposta és endinsar-se en la part de l’etnomusicologia, podent així descobrir una part bastant desconeguda, però indispensable per a prendre consciència del context històric, cultural i social del qual sorgeix la música.

Serà una jornada intensa i plena d’activitat, ja que durant el matí es durà a terme la Jornada de l’Orquestra de Corda del Conservatori amb alumnat de les especialitats de corda fregada de les tres seus. En acabar, es realitzarà una visita a l’Espai Ermengol en la qual es farà la Ruta del Formatge per a tots els participants i professorat.

Posterior a la lliçó inaugural es farà entrega del premi “Protagonistes musicals del demà” que atorga el Rotary Club del Berguedà a alumnat del centre que va finalitzar els seus estudis el passat juny. És la cinquena edició d’aquest premi que es dota amb una beca d’estudis a estudiants de qualsevol de les tres seus del Conservatori que ha acabat el Grau Professional.

Clouran l’acte la guanyadora del Premi, l’oboista Júlia Giró, acompanyada per l’Orquestra de Corda.

Artur Blasco i Giné és músic, investigador i el divulgador més destacat de la música popular del Pirineu català. Als anys seixanta se’n va a viure a l’Alt Urgell iniciant la seva tasca de recerca de l’acordió diatònic i els seus cent anys de presència en la música popular i tradicional del Pirineu. L’any 1965 inicia la recerca basada en treballs de camp com a recopilador del cançoner de transmissió oral a les comarques pirinenques de la Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, La Noguera, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Ripollès i la Garrotxa. Recollint poble per poble, un total d’unes 1600 cançons en forma d’una col·lecció de dotze volums, amb el títol genèric de “A peu pels camins del cançoner”.

Així mateix, és un dels fundadors de la referencial Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que se celebra cada estiu a Arsèguel des de 1976, a més de fundar el Museu de l’Acordió, amb instruments d’arreu del món. S’ha interessat també per la recuperació del rebequet, un antic cordòfon que es tocava als Pirineus. És autor, recopilador i impulsor dels volums de la col·lecció A peu pels camins del cançoner. Ha format part de grups com Acordionistes del Pirineu, La Pobletana i El Pont d’Arcalís, o el duet amb el guitarrista francès Yannick Lopes.

La seva trajectòria està repleta de premis i reconeixements per tot el treball i esforç realitzat al llarg de la seva vida, com per exemple, el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla (1998), el «premi Nacional de Música Popular» l’any 1994 per les seves activitats en la recerca de música tradicional, el 2001 és guardonat amb la Creu de Sant Jordi i el 2004 amb el Premi Nacional de la Cultura Popular, aquests darrers concedits per la Generalitat de Catalunya.

Des del Conservatori “volem agrair la col·laboració del Bisbat d’Urgell per la cessió de l’espai on es desenvoluparà la inauguració i a l’Espai Ermengol per la visita guiada que s’oferirà a l’alumnat”.

L’acte tindrà lloc a les cinc de la tarda a l’Església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell.